Η αντίστροφη μέτρηση για το παραδοσιακό τραπέζι της Σαρακοστής έχει ξεκινήσει και τα καρότσια γεμίζουν με λαγάνα, θαλασσινά και χαλβά. Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί για τους περισσότερους ημέρα ξεκούρασης και εξόρμησης, όμως για την αγορά είναι μια ιδιαίτερη ημέρα με ειδικό καθεστώς λειτουργίας. Ποια καταστήματα θα σηκώσουν ρολά και πού θα βρείτε ανοιχτές πόρτες για τα τελευταία ψώνια;

Κλειστά τα εμπορικά την Καθαρά Δευτέρα – Εξαιρέσεις στην εστίαση

Αν και δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες, η Καθαρά Δευτέρα 2026 (23 Φεβρουαρίου) αντιμετωπίζεται παραδοσιακά ως ημέρα αργίας για το σύνολο του λιανεμπορίου.

Τα εμπορικά καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους, όπως η Ερμού και η Τσιμισκή, παραμένουν κλειστά, όπως και τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα.

Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι χώροι εστίασης και οι κινηματογράφοι που λειτουργούν εντός των malls.

Τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα καταστήματα

Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, η εικόνα είναι μεικτή. Οι μεγάλες αλυσίδες, όπως οι Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης, διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Αντίθετα, τα Lidl θα ανοίξουν με ωράριο 07:45 – 16:00, ενώ επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket θα εξυπηρετήσουν το κοινό από τις 08:00 έως τις 14:00 σε Αθήνα και περιφέρεια.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και τα OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτοί θα είναι επίσης οι φούρνοι από τα ξημερώματα για τη λαγάνα, τα ιχθυοπωλεία, οι λαϊκές αγορές, τα ζαχαροπλαστεία για τον παραδοσιακό χαλβά, καθώς και περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης θα υποδέχονται κανονικά το κοινό.

Η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Ρέντη

Για όσους θέλουν φρέσκα θαλασσινά, η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα λειτουργούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Η συμβουλή των επαγγελματιών είναι σαφής: προτιμήστε τις πρωινές ώρες, καθώς μετά τις 11:00 η κίνηση κορυφώνεται.

Πηγή: OT.GR