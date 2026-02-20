Ο ελεύθερος χρόνος, αυτό το κενό μεταξύ των επαγγελματικών υποχρεώσεων και, στην συγκεκριμένη περίπτωση, των συναντήσεων με τους φίλους σε κάποιο μασκέ πάρτι ή με την οικογένεια στο καθιερωμένο τραπέζι, όσο οι χαρταετοί παλεύουν με τον άνεμο.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, άλλωστε, φημίζεται για τις κενές ώρες που χαρίζει κι έτσι δεν είναι λίγα τα άτομα που βρίσκουν – επιτέλους – το χρόνο να διαβάσουν.

Με αφορμή αυτό το κενό, λοιπόν, ζητήσαμε από πέντε βιβλιοπωλεία να κάνουν από δύο προτάσεις, με την ελπίδα ότι κάποια από αυτά τα βιβλία είτε θα μπουν στην τσάντα και θα ταξιδέψουν μαζί μας είτε θα μας συντροφεύσουν στο σπίτι, μακριά από όλους και από όλα.

Παλιά, νέα και κλασικά, αυτά είναι τα βιβλία του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Librofilo & CO

Ντον ΝτεΛίλο, Κυνηγόσκυλο | εκδ. Gutenberg, μτφρ. Αποστόλης Πρίτσας

Προφητικό, πολιτικό και άκρως επίκαιρο μυθιστόρημα από έναν μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα. Fake news, θεωρίες συνωμοσίας και απόλυτη εμπορευματοποίηση σε ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη του 1970.

Σαντιάγο Γκαμπόα, Νυχτερινές Ικεσίες | εκδ. Διόπτρα, μτφρ. Βασιλική Κνήτου

Επανέκδοση του εκπληκτικού μυθιστορήματος του Κολομβιανού συγγραφέα. Δεν μπορείς να το κατατάξεις κάπου το βιβλίο, αντιπροσωπεύει την χαοτική πραγματικότητα, την απεικόνιση της ζωής σε θραύσματα, λίγο από ρομαντική ιστορία, λίγο από αστυνομικό θρίλερ, λίγο από μυθιστόρημα ενηλικίωσης, λίγο από πολιτικό δοκίμιο, ενώ είναι σαφής η επιρροή του κινηματογράφου.

Librofilo & CO: Βεΐκου 101, Κουκάκι

Fata Libelli

Γουίλιαμ Γκάντις, Αγάπη χαίνουσα | εκδ. Ποταμός, μτφρ. Γιώργος Μπέτσος

Το βιβλίο του Γουίλιαμ Γκάντις αποτελεί για μένα τη σημαντικότερη κυκλοφορία της χρονιάς που πέρασε. Μια χρονιά που τα πολύ καλά βιβλία που κυκλοφόρησαν ήταν πολλά. Ο Γκάντις είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας του αποκαλούμενου μεταμοντερνισμού όχι γνωστός στο ευρύ κοινό αλλά με μεγάλη επιρροή στους νεότερους και σύγχρονούς του συγγραφείς.

Ένας συγγραφέας από αυτούς που συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε ως μείζονες, που μεταφράζεται για πρώτη φορά στη γλώσσα μας, ίσως και λόγω της δυσκολίας που έχει η πρωτότυπη γλώσσα του για να αποδοθεί. Η μετάφραση όμως του Γιώργου Μπέτσου στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι σπουδαία και αξίζουν συγχαρητήρια στον μεταφραστή που έφερε εις πέρας μία τέτοια εργασία.

Το βιβλίο είναι στην ουσία ένας καυστικός εσωτερικός μονόλογος του συγγραφέα, γύρω από την ανθρώπινη δημιουργία και την αγωνία του καλλιτέχνη για το καλλιτεχνικό έργο και τη δημιουργία την εποχή της «μηχανικής αναπαραγωγής» τους. Επίκαιρο και σήμερα και για τις μέρες που έρχονται.

Γουίλιαμ Γκας, Καρτεσιανή σονάτα και άλλες νουβέλες | εκδ. Gutenberg, μτφρ. Αποστόλης Πρίτσας

Ο Γκας ήταν καθηγητής φιλοσοφίας και θαυμαστής του έργου του Γκάντις. Είναι το δεύτερο βιβλίο του που μεταφράζεται στα ελληνικά και αποτελείται από τέσσερις νουβέλες, όλες με έντονο φιλοσοφικό υπόβαθρο και προεκτάσεις. Σπουδαία μεταφραστική δουλειά και σε αυτό από τον Αποστόλη Πρίτσα. Υπέροχος λόγος, πανέμορφο ύφος, προσωπικά με εντυπωσίασε και είναι από τα βιβλία εκείνα που όταν τα τελειώνω θέλω πολύ να τα ξαναρχίσω. Η αλήθεια είναι όμως ότι πέραν της ευχαρίστησης που παίρνει κανείς διαβάζοντάς το, είναι ένα βιβλίο δύσκολο στην κατανόηση του με μία πρώτη ανάγνωση. Ευτυχώς.

Fata Libelli: Πραξιτέλους 161-163, Πειραιάς

Biblioteca

Ρένος Αποστολίδης, Πυραμίδα 67 | εκδ. Τα Νέα Ελληνικά

Βιβλίο-σταθμός στα Νεοελληνικά Γράμματα, η «Πυραμίδα 67» του Ρένου Αποστολίδη κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά τη λήξη του ελληνικού Εμφυλίου (που πρώτος τον αποκάλεσε έτσι!) διχάζοντας και προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις με την ωμότητα και καθαρότητα του λόγου του ως «τρίτου». Μια γνήσια μαρτυρία κι αντιμιλιταριστική διακήρυξη.

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξιπερύ, Γη των ανθρώπων | εκδ. Κίχλη, μτφρ. Βάιος Λιαπής

Αυτοβιογραφική μαρτυρία, έξοχο δείγμα ποιητικής πρόζας, το κείμενο του -πιλότου στο επάγγελμα – Εξιπερύ είναι ένας στοχασμός πάνω στην ευθύνη, τη φιλία και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Άκρως λυρική γραφή, σε αξιόλογη μετάφραση του Βάιου Λιαπή.

Biblioteca: Κρατύλου 5, Ακαδημία Πλάτωνος

Μπερλίν

Ινγκεμποργκ Μπάχμαν, Μάλινα | εκδ. Πότλατς, μτφρ. Αλέξανδρος Κυπριώτης

Το πρωτο μυθιστόρημα των νεόκοπων σχετικά εκδόσεων Πότλατς μεταφράζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μισό και πλέον αιώνα από τότε που γράφτηκε από τη βραβευμένη και πρόωρα χαμένη αυστριακή δημιουργό, Ινγκεμποργκ Μπάχμαν.

Επρόκειτο για το πρώτο μέρος μιας τριλογίας με τον γενικό τίτλο «Τρόποι Θανάτου» (η Μπάχμαν πέθανε δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του) και το διαβάζουμε σήμερα με τρομερό ενδιαφέρον, κυρίως επειδή όταν πρωτοκυκλοφόρησε είχε απαξιωθεί από το ανδροκρατούμενο κατεστημένο που αδυνατούσε να το κατανοήσει, ως «αυτοαναφορικό έργο» μιας γυναίκας «που φορούσε υπερβολικά κοντά φορέματα».

Το «Μάλινα» ωστόσο είναι ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο για ένα ασυνήθιστο ερωτικό τρίγωνο – αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν πράγματι και τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα – αλλά και μια ιστορία ενηλικίωσης και πολύ περισσότερο απαλλαγής από έναν πατέρα ναζί (κυριολεκτικά) πατριάρχη, που φαίνεται να καταδυνάστευε τη συγγραφέα, είτε ως υπαρκτό πρόσωπο είτε ως ονειρική φιγούρα, σε ολόκληρη τη ζωή της.

Θανάσης Μήνας, Black Power | εκδ. Πόλις

Με υπότιτλο «Ιστορία των αφροαμερικανών κινημάτων (1860-2020)», ο αγαπημένος μουσικογραφιάς και ραδιοφωνικός παραγωγός και δισκοθέτης και πολύ περισσότερο ακούραστος ερευνητής της αφροαμερικανικής ιστορίας και κουλτούρας, Θανάσης Μήνας, μάς παραδίδει ένα έργο που παρακολουθεί τα κινήματα αυτά από τους πρώτους υπερμάχους της κατάργησης της δουλείας του 19ου αιώνα και το Black Power των 60s έως το πρόσφατο Black Lives Matter.

Ένα ευανάγνωστο και συγχρόνως βαθιά τεκμηριωμένο βιβλίο που εξηγεί την πολυπλοκότητα αυτών των κινημάτων, σε επίπεδο ιδεολογίας, πρακτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, ενώ μιλάει για τις προσωπικότητες που τέθηκαν στην εμπροσθοφυλακή αυτών των κινημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαλεκτική σχέση – όπως επισημαίνει ο ίδιος – αναμεσα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Martin Luther και Malcolm X· μια σχέση που ώθησε το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα στο απόγειό του. Το «Black Power» το διαβάζουμε ακούγοντας δυνατά μουσική και σίγουρα κρατώντας σημειώσεις – από τον πλούτο των βιβλιογραφικών και μουσικών που απλόχερα μάς χαρίζει ο Μήνας.

Μπερλίν: Δημοφώντος 88, Άνω Πετράλωνα

Βιβλιοπωλείο Λεμόνι

Τζον Μ. Κούτσι, Η ελπίδα κι άλλες ιστορίες | εκδ. Διόπτρα, μτφρ. Χριστίνα Σωτηροπούλου

Το τελείωσα πρόσφατα και με ενθουσίασε. Πρόκειται για συλλογή διηγημάτων του βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφέα. Ο Κούτσι επανέρχεται στα γνωστά θέματα που τον απασχολούν όπως η ζωή, ο έρωτας, ο θάνατος, τα γηρατειά, τα ζώα, η επιθυμία να πλησιάσουμε και να κατανοήσουμε τον άλλο. Η γραφή του είναι μαγική και οι ιστορίες του γεμάτες έντονες υπαρξιακές στιγμές. Θα σας το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Ρόμπερτ Π. Γουόρεν, Ένας τόπος για να επιστρέφεις | εκδ. Πόλις, μτφρ. Αθηνά Δημητριάδου

Το μυθιστόρημα « Ένας τόπος για να επιστρέφεις» του Ρόμπερτ Πεν Γουόρεν είναι το τελευταίο και για πολλούς το κορυφαίο του. Με φόντο την ιστορία της Αμερικής του 20ου αιώνα και με πέρασμα από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το βιβλίο συνδυάζει την τραγική περιπλάνηση της ζωής του ήρωα του βιβλίου σαν μια αυτοβιογραφία του με έντονα στοιχεία από την αναζήτηση του έρωτα αλλά και την απώλεια, τον νόστο, το πού πραγματικά ανήκουμε, και τέλος ίσως την αδυνατότητα επιστροφής.

Βιβλιοπωλείο Λεμόνι: Ηρακλειδών 22, Θησείο