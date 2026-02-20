Σε τροχιά δύο ταχυτήτων κινείται η αγορά των σαρακοστιανών εδεσμάτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτες αποκλίσεις, καθώς η σημαντική υποχώρηση των τιμών σε ορισμένα βασικά είδη αντισταθμίζεται από ανατιμήσεις στην κατηγορία των θαλασσινών.

Η ακτινογραφία των τιμών

Σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση σε σχέση με το 2025, η διαμόρφωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και τις κεντρικές αγορές παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Πτωτικές Τάσεις: Σημαντική ελάφρυνση καταγράφεται στις ελιές, με την τιμή τους να υποχωρεί κατά 10%.

Σταθερότητα: Αμετάβλητες παραμένουν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης και παραδοσιακά προϊόντα, όπως η λαγάνα, ο χαλβάς και οι σουπιές.

Ανοδικές Τάσεις: Πιέσεις δέχεται το καλάθι των θαλασσινών, με τις γαρίδες να ενισχύονται κατά 5%, τα καλαμάρια κατά 8%, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στα χταπόδια, αγγίζοντας το 15%.

Οι αιτίες των ανατιμήσεων

Η Αρχή αποδίδει τις αυξητικές τάσεις στα θαλασσινά κυρίως στον παράγοντα της περιορισμένης προσφοράς. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα επηρέασαν αρνητικά τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές από χώρες-κλειδιά, όπως η Αργεντινή, η Ισπανία, το Μαρόκο και ο Ισημερινός.

«Η πληρέστερη αποτίμηση της αγοράς αναμένεται να προκύψει κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης, οπότε και θα οριστικοποιηθούν οι τελικές προσφορές προς τους καταναλωτές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, ο ελεγκτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Η Αρχή δηλώνει ότι θα συνεχίσει την εντατική παρακολούθηση της αγοράς και την υλοποίηση ελέγχων με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή τους.