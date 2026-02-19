Στη Βουλή προσήλθε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στη Νίκαια. Απαντώντας στα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα νωρίτερα είπε «το αν καλώς κάποιοι προσπάθησαν δια της βίας τον υπουργό Υγείας να μπει σε ένα νοσοκομείο το αφήνω στην κρίση σας. επειδή όμως ακούστηκε ότι δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τον νοσοκομείο της Νίκαιας οφείλω να δώσω τα στοιχεία».

Ο υπουργός Υγείας στη μικρή τοποθέτηση του υποστήριξε πως «ο προϋπολογισμός το 2019 ήταν 33,3 εκατ. το 2025 στα 58.7 εκατ. αυξήθηκε κατά 76%. Έχει 1925 οργανικές, 1936 υπηρετούν. Σε σχέση με το 2019, αυτό για το οποίο δεν έχω ενδιαφερθεί έχει συν 36 ειδικευόμενους, συν 155 νοσηλευτές, 592 συνολικά και συν 133 λοιπό προσωπικό. Έχει 30% περισσότερο προσωπικό από ότι παραλάβαμε. Σήμερα 18.13 τα επεισόδια έγιναν στα εγκαίνια νέων ΤΕΠ. Τις αυξήσαμε από 13 σε 19».

Η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πήρε ξανά τον λόγο μετά την «απάντηση» του Άδωνι Γεωργιάδη. «Λίγο έλειψα και “τσουπ” εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας ως γκεστ σταρ να μου απαντήσει επί προσωπικού για όσα έγιναν στη Νίκαια». Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέκρουσε τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας κατηγορώντας τον ότι διάβαζε τα στατιστικά που κάποιους του έστειλε.

Στη συνέχεια κατήγγειλε τον υπουργό ότι «δεν ασχολείται με το αντικείμενο του αλλά κάνει προπαγάνδα με τις βασικές αρχές της προπαγάνδας από αυτούς που θαυμάζει, Γκέμπελς και ΣΙΑ». «Η εμφάνιση του που ψέλλισε, έτσι γίνεται η θρασυδειλία εκτίθεσαι επειδή ψελλίζεις δικαιολογίες γιατί το δίκαιο βοά και πλημμυρίζει τα πάντα, όπως βοά και το δίκαιο των υγειονομικών των ασθενών και των κατοίκων της περιοχής».

Μεταξύ άλλων, η κ. Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε πως ο υπουργός «εκδικείται γιατρούς και νοσηλευτές». Σχολίασε, τέλος, και τις δηλώσεις του υπουργού που υποστήριξε ότι «εγώ δεν φοβάμαι τους κομμουνιστές, εγώ τους πολεμάω μια ζωή» με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αναφέρεται και στις εξελίξεις με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή το ‘44.