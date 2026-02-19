Αναφορές για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το νοσοκομείο της Νίκαιας το οποίο επισκεπτόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης έγιναν στην Ολομέλεια της Βουλής ενώ δεν έλειψαν και διαξιφισμοί μεταξύ του ΚΚΕ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «γαλάζιας» παράταξης έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε ο υπουργός Υγείας» λέγοντας ότι «απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα». Υποστήριξε ότι είναι συνδικαλιστές συγκεκριμένου χώρου που «δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο της υγείας στις Δημοκρατίες η διαμαρτυρία είναι θεμιτή αλλά όχι η άσκηση βίας» και στη συνέχεια αφού ζήτησε την καταδίκη όλων των κομμάτων για το περιστατικό είπε ότι «όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια θα έχουν την αντίδραση του νόμου».

Στον αντίλογο, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, υποστήριξε τους συνδικαλιστές λέγοντας «το σωματείο που πήρε την απόφαση για την αντίδραση, έχει απόλυτο δίκιο. Ο υπουργός στήνει φιέστες». Σε άλλο σημείο επιτέθηκε κατά της κυβερνητικής παράταξης λέγοντας ότι θα έπρεπε να καταγγείλουν τις δυνάμεις καταστολής που «χρησιμοποίησαν χημικά εντός του νοσοκομείου».

«Δεν έχετε το προνόμιο της ευαισθησίας απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες που έχουν την ανάγκη να νοσηλευτούν, εκτός τόπου και χρόνου βρίσκεται το ΚΚΕ», ανταπάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης. «Μας λέτε ότι είστε διαρκώς δίπλα στους πολίτες, μόνο που οι πολίτες δεν είναι δίπλα σας, είστε το κόμμα του 5%». «Έρχεστε και επικροτείτε την βία. Νομίζω λίγο ντροπή δεν βλάπτει», συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, επανήλθε τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «το να πανηγυρίζετε που εξαγοράζεται δεκάδες ψήφους μέσα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν αποτελεί και επιτυχία». Το ΚΚΕ, πρόσθεσε, θα συνεχίσει να στηρίζει και «εσείς θα έχετε τον φόβο ας, αποτελεί σταθερό αντίπαλο της αντεργατικής πολιτικής».

Ο Μίλτος Ζαμπάρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα, ανέφερε πως «είναι ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό σας αλλά συλλογικά για την κυβέρνηση. Έφτασε στο σημείο να χτυπά γιατρούς που διαμαρτύρονται και χαλάνε το αφήγημά σας. Ό, τι αναβαθμίζετε το σύστημα υγείας και ότι τα πράγματα στο ΕΣΥ βαίνουν καλύτερα. Ποιους χτυπάτε; Αυτούς που καλούσατε να χειροκροτήσετε. Έχετε έναν υπουργό που όχι μόνο δεν δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους αλλά στέλνει και τα ΜΑΤ σε δημόσιο χώρο και νοσοκομείο». Και επισήμανε «επανέφερε την θεωρία των δύο άκρων. Μία ανιστόρητη και γελοία θεωρία 3 ημέρες μετά τις φωτογραφίες. Δύο άκρα δεν υπάρχουν. Δύο Ελλάδες δύο κόσμοι μπορεί να υπάρχουν. Από την μία είναι οι πατριώτες, αυτοί που δίνουν ζωή για πατρίδα και από την άλλη είναι οι ασφαλίτες».

Από τη Νέα Αριστερά, ο Νάσος Ηλιόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ήταν μια χυδαία επίθεση αναφερόμενος στις αστυνομικές δυνάμεις λέγοντας παράλληλα ότι «στα τουρνέ που κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, έχει ΜΑΤ, αστυνομία. Έχετε μπερδέψει μάλλον το υπουργείο που αναφέρεται. Αν κάποιος δει τις φωτογραφίες του Άδωνι Γεωργιάδη, θα δει στο βλέμμα του μίσος. Μίσος σε αυτούς που κράτησαν το Σύστημα Υγείας όρθιο».