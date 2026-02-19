Οι δύο πρώτες εκταφές των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια, η τρίτη εκταφή ορίστηκε για τις 25 Φεβρουαρίου και η τέταρτη για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η ημερομηνία εκταφής του πέμπτου θύματος, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο eleftheria.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε λάβει την απόφαση εκταφής για εννέα συνολικά σορούς. Ωστόσο, αν και η έγκριση είχε δοθεί στο αίτημα των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι συγγενείς των θυμάτων πριν από τέσσερις μήνες, ακόμα δεν είχαν βρεθεί τα κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να διενεργηθούν οι εξετάσεις.

Με τη νέα εισαγγελική παραγγελία δίνεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες- ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και δύο μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο πραγματογνώμονας ιατροδικαστής, χαρακτηρίζει σύνθετες τις τοξικολογικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς και δεν γίνονται σε ελληνικό εργαστήριο.

Η έδρα για την κύρια δίκη

Ανακοινώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου που θα δικάσει την κύρια υπόθεση για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο θα είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία

Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα ήρθε στο Εφετείο Λάρισας με τις τελευταίες μεταθέσεις

Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης

Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία

Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική

Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη ξεκινάει στις 23 Μαρτίου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.