Δέκα ημέρες πριν την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και μαζικοί φορείς ανταποκρίνονται στο πανελλαδικό κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023» για συγκεντρώσεις, με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου: «Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.»

Η μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28/2 στις 12μ.μ. στην Πλατεία Συντάγματος και στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Αποκαλυπτήρια μνημείου για τα θύματα των Τεμπών

Δύο ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις έξι το απόγευμα, ο Δήμος Καισαριανής προχωρά στα αποκαλυπτήρια του μνημείου αφιερωμένου στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών, στη συμβολή της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης με την οδό Θυμάτων Τεμπών (τέρμα λεωφορειακής γραμμής 224, απέναντι από τα συνεργεία του δήμου – Βλητικός Σταθμός).

Στην τελετή θα παραστούν ο δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου, η εκδήλωση υλοποιεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ονοματοδοσία της Ανώνυμης Οδού σε «Οδό Θυμάτων Τεμπών» και την τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας. «Αποτελεί ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η απόφαση συνιστά «όρκο πως δεν ξεχνάμε το έγκλημα και συμβολή στον αγώνα ώστε να μη συγκαλυφθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό», υπογραμμίζοντας πως, τρία χρόνια μετά την τραγωδία, το αίτημα για δικαίωση και απόδοση ευθυνών παραμένει ζωντανό.

Το μήνυμα του δημάρχου Ηλία Σταμέλου για την εκδήλωση:

«Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.

Η πόλη μας στις 26.2.2026 αποκτά ένα σημείο μνήμης των αδικοχαμένων θυμάτων, κάνοντας πράξη το σύνθημα των μεγάλων κινητοποιήσεων «όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή».

Δεν ξεχνάμε! Δεν συγχωρούμε!

Γιατί δεν είναι «η κακιά στιγμή» όταν δύο τρένα κινούνται για 12 ολόκληρα λεπτά στις ίδιες ράγες και συγκρούονται. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ που προχώρησε την κατάτμηση και απελευθέρωση των σιδηροδρομικών γραμμών και των μεταφορών για να εξασφαλίζεται το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων.

Γιατί δεν τελειώσαμε με την εγκληματική πολιτική που κοστίζει ανθρώπινες ζωές: «Τα μικρά και τα μεγάλα Τέμπη» συνεχίζονται στα σχολεία και τις γειτονιές, μέσα στους χώρους δουλειάς που μετατρέπονται σε «αρρένες θανάτου», με πιο πρόσφατο το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Η «ανάπτυξή» τους απαιτεί εξαντλητικά 13ωρα, θεωρεί κόστος τα μέτρα ασφάλειας, την στελέχωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας, ενώ η έλλειψη ουσιαστικών κρατικών ελέγχων αυξάνει τον κίνδυνο μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων.

Είναι η ίδια πολιτική που οδηγεί τους δήμους σε οικονομικό στραγγαλισμό και υποστελέχωση. Αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής θωράκισης δεν είναι «επιλέξιμα», αφού οι λαϊκές ανάγκες θεωρούνται εμπόδιο στην κερδοφορία.

Αυτός ο κόσμος δεν μας αξίζει. Τα όνειρα της νέας γενιάς δεν χωράνε σε έναν κόσμο που φλέγεται, δαπανώντας δισ. ευρώ σε πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες των ΝΑΤΟ – ΕΕ, αλλά ούτε ευρώ για μόρφωση, υγεία, για σύγχρονες ασφαλείς υποδομές.

Δεν μπορεί πια κανείς να μένει σιωπηλός. Υπάρχει ελπίδα στον συλλογικό αγώνα που βάζει στο επίκεντρο το πραγματικό δίλημμα:

«ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Ενώνουμε τις φωνές μας με τα σωματεία και το εργατικό λαϊκό κίνημα στο απεργιακό συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 12μ. στο Σύνταγμα.»



Πού αλλού θα γίνουν συγκεντρώσεις;

Στην Ελλάδα για την 28η Φλεβάρη -μέχρι στιγμής- έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις:

Στην πλατεία Ελευθερίας στις Σέρρες , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην κεντρική πλατεία Λιβαδειάς , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην παραλία του Βόλου , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην κεντρική πλατεία Κατερίνης , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα , στις 11 π.μ.

, στις 11 π.μ. Στο δημαρχείο Αλεξανδρούπολης , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην πλατεία Δημαρχείου στη Βέροια, στις 11 π.μ.

στις 11 π.μ. Στην κεντρική πλατεία Γρεβενών , στις 1:30 μ.μ.

, στις 1:30 μ.μ. Στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην κεντρική πλατεία Δράμας , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην πλατεία Ειρήνης στο Κιλκίς στις 12 μ.μ.

στις 12 μ.μ. Στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά , στις 11 π.μ.

, στις 11 π.μ. Στην κεντρική πλατεία Σπάρτης , στις 12 μ.μ

, στις 12 μ.μ Στην κεντρική πλατεία στα Τρίκαλα , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη , στις 11 π.μ.

, στις 11 π.μ. Στην πλατεία Μόδη στη Φλώρινα , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην κεντρική πλατεία Νάουσας στις 11 π.μ.

στις 11 π.μ. Στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη στο Ρέθυμνο , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία , στις 12 μ.μ.

, στις 12 μ.μ. Στην κεντρική πλατεία Καβάλας στις 12 μ.μ

στις 12 μ.μ Στο εργατικό κέντρο Άρτας στις 12 μ.μ.

Στο εξωτερικό:

Στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, στις 12 μ.μ.

Εκδηλώσεις και συλλαλητήρια από φοιτητικούς συλλόγους και μαθητές

Με πολύμορφες δράσεις τιμούν φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Εκδήλωση διοργανώνουν αύριο Πέμπτη στις 17:00 φοιτητικοί σύλλογοι στη Θεσσαλονίκη, στο Πολυτεχνείο (αίθουσα Α5). Θα μιλήσουν η Ελένη Βασάρα, ο Νίκος Τσακλίδης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στη Hellenic Train και συγγενής θύματος, καθώς και ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Δαμιανός Μπαλασούλης.

Παράλληλα, μαθητές και φοιτητές καλούν σε συλλαλητήρια την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, με τη στήριξη των Ομοσπονδιών Ενώσεων Γονέων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Αθήνα η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται επίσης στην Πάτρα, στις 11:00 στην πλατεία Γεωργίου, και στην Καλαμάτα, στις 12:00 στην κεντρική πλατεία.

Τέλος, μαθητές και φοιτητικοί σύλλογοι δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν και στα συλλαλητήρια που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία στις 28 Φεβρουαρίου.