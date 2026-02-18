Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν τέσσερα χρόνια γεμάτα σκαμπανεβάσματα για να καταφέρει ο Στέφανος Τσιτσιπάς να νικήσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο κορυφαίος έλληνας τενίστας δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό και να προσπαθεί να επανέλθει στα γνώριμά του στάνταρ απόδοσης.

Ο «Στεφ» ήταν εξαιρετικός, είχε λύσεις στην πίεση που του άσκησε ο Μεντβέντεφ στο backhand και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 6-3, 6-4 για να προκριθεί στα προημιτελικά της Ντόχα. Συνολικά, ο Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός. Είχε 75% περασμένα πρώτα σερβίς, κερδίζοντας το 80% των πόντων (36/45), ενώ και στο δεύτερο είχε 53%. Γενικότερα, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα με break, ενώ από τη πλευρά του εκμεταλλεύτηκε τις 2 από τις 7 ευκαιρίες για break.

Στα προημιτελικά ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει είτε τον κάτοχο του τίτλου, Αντρέι Ρούμπλεφ, είτε τον Ούγγρο Φαμπιάν Μαροζάν.