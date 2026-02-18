«Καμιά απόφαση» δεν έχει ληφθεί από την Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζες αναφορικά με πιθανή πρόωρη αποχώρησή της, σύμφωνα με εκπρόσωπό της. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από δημοσίευμα των Financial Times που έκανε λόγο για ενδεχόμενη έξοδό της πριν από τη λήξη της θητείας της το 2027.

«Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι πλήρως επικεντρωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμιά απόφαση αναφορικά με το τέλος της θητείας της», ανέφερε η εκπρόσωπος της σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Γαλλικό Πρακτορείο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας.

Ως άμεση αντίδραση στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ κατέγραψε πτώση 0,16% το πρωί, διαμορφούμενο στο 1,18 δολάριο.

Ανώνυμη η πηγή των Financial Times

Οι Financial Times, επικαλούμενοι μία ανώνυμη πηγή που φέρεται να γνωρίζει τις προθέσεις της Λαγκάρντ, υποστηρίζουν ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η αποχώρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027.

Αξίεζει να σημειωθεί ότι η Κριστίν Λαγκάρντ ανέλαβε την προεδρία της ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 2019 και ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Όπως αναφέρουν οι FT, επιθυμεί να δώσει στους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας τη δυνατότητα να καταλήξουν σε κοινή απόφαση για τον διάδοχό της στην ηγεσία του θεσμού.

Πολιτικές ισορροπίες στη Γαλλία

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία, φέρεται να επιθυμεί να έχει λόγο στην επιλογή του μελλοντικού προέδρου της ΕΚΤ, σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών. Αν δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα λόγω της δικαστικής της καταδίκης, ενδέχεται να την αντικαταστήσει ο προστατευόμενός της Ζορντάν Μπαρντελά.

Και οι δύο πολιτικοί είναι γνωστοί για τις ευρωσκεπτικιστικές τους θέσεις, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.