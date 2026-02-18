Ο Χρήστος Μαυρίκης αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή, καθώς και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το βράδυ της Δευτέρας, ο Μαυρίκης πυροβόλησε στον αέρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή. Αμέσως μετά την πράξη του, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντασης και αβεβαιότητας. Ωστόσο, η συνέχεια της υπόθεσης έγινε ακόμη πιο περίπλοκη, όταν ο κατηγορούμενος, για άγνωστο λόγο, εγκατέλειψε το σπίτι και κρύφτηκε σε παρακείμενο οικόπεδο, από το οποίο τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Η εκδίκαση της υπόθεσης καθυστέρησε, καθώς απουσίαζε από το δικαστήριο ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος είναι υπήκοος Τανζανίας. Ο μάρτυρας φέρεται να ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ο Μαυρίκης διαπληκτίστηκε, και η κατάθεσή του θεωρείται καθοριστική για την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων. Η απουσία του μάρτυρα οδήγησε σε αναβολή της διαδικασίας, καθώς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η εξέταση των στοιχείων και της κατάθεσης που θα συνέβαλαν στην έκβαση της δίκης.