Τις πρώτες πρωινές ώρες στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε ανισόπεδο κόμβο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης με την συνδετήρια οδό του Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού και της συνοικίας του Ελληνικού, ένα μαύρο τζιπ εξετράπει της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες.

Λίγη ώρα αργότερα, οι πρωινές εκπομπές έλαβαν τις πρώτες πληροφορίες και έκαναν λόγο «για σοβαρό τροχαίο γνωστού τραγουδιστή». Στην πορεία αποκαλύφθηκε πως το «σοβαρό τροχαίο» ήταν δυστύχημα και πως ο «γνωστός τραγουδιστής» ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Ήταν μόλις 32 ετών.

Αφού οι τεχνικοί της τροχαίας τον απεγκλώβισαν από το όχημα, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο ίδιο τζιπ επέβαιναν και δύο γυναίκες, η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου οι οποίες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το σημείο του δυστυχήματος κατακλύστηκε από τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές του, που ένιωσαν την ανάγκη να πουν το δικό τους «αντίο», αφήνοντας λουλούδια και σημειώματα. Πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια από τότε.

Από το YouTube στον διπλά πλατινένιο δίσκο

Γεννημένος το 1983 στη Νέα Ιωνία, ο Παντελής Παντελίδης παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Η πορεία του, από τα βίντεο σε ένα δωμάτιο μέχρι τις μεγάλες πίστες και την καθολική αναγνωρισιμότητα, προσφέρουν, στο 2026 πλέον, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την μετατόπιση από τις παραδοσιακές δομές στα ψηφιακά μέσα (YouTube) την εποχή που έκανε τα πρώτα του βήματα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, το ελληνικό μουσικό τοπίο – όπως και γενικότερα ο διαδικτυακός κόσμος – βρισκόταν σε μετάβαση: οι δισκογραφικές εταιρείες «ψάχνονταν», η τηλεόραση έχανε την παλιά της ισχύ και το κοινό αναζητούσε μια άμεση, πιο ανθρώπινη επαφή με τους καλλιτέχνες.

Το διαδίκτυο, λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα το YouTube στην περίπτωση του Παντελή Παντελίδη, έγινε η νέα σκηνή, η νέα πίστα. Και κάπως έτσι, από το Πολεμικό Ναυτικό όπου εργαζόταν έφτασε το 2012 στην πρώτη του δισκογραφική δουλειά (Αλκοολικές οι Νύχτες) και από τα βίντεο στο Youtube στον διπλά πλατινένιο δίσκο.

Άνοιξε το δρόμο

Αν και στις μέρες μας η ξαφνική επιτυχία – ή τέλος πάντων η άμεση προβολή – θεωρείται δεδομένη, ειδικά με το TikTok και το Spotify στο παιχνίδι, στις αρχές του 2010 δεν ήταν. Ο Παντελής Παντελίδης, λοιπόν, ήταν ο πρώτος που σημείωσε τεράστια επιτυχία χρησιμοποιώντας το πιο γνωστό ψηφιακό μέσο της εποχής, με την σκυτάλη – όσο οξύμωρο και να ακούγεται – να παίρνει η τραπ μουσική.

Τα τραγούδια του διαδόθηκαν με ρυθμούς που αιφνιδίασαν ακόμη και τους επαγγελματίες του χώρου και κομμάτια όπως το «Δεν Ταιριάζετε Σου Λέω» και αργότερα το «Γίνεται» συγκέντρωσαν πολλές προβολές σε ελάχιστο χρόνο. Οι ακροατές, χωρίς εντυπωσιακή παραγωγή ή σύνθετες ενορχηστρώσεις, άκουγαν κάποιον να μιλά μια φωνή που έμοιαζε να μιλά τη δική τους γλώσσα.

Μην ξεχνάμε ότι τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη κινούνταν στον πυρήνα της λαϊκής θεματολογίας: έρωτας, απογοήτευση, απώλεια και περηφάνια. Η διαφορά ήταν πως κατάφερε να συνδυάσει την παράδοση του λαϊκού τραγουδιού με τη νέα τότε (πλέον συνηθισμένη) κουλτούρα της ψηφιακής εξομολόγησης.

Επίσης, η περίοδος 2010–2014 χαρακτηρίστηκε από βαθιά οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η νυχτερινή ζωή, αναπόφευκτα, αναδιαμορφώθηκε. Η μουσική, λοιπόν, μεταφέρθηκε από τις πίστες και τα ραδιόφωνα στις οθόνες των υπολογιστών.

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, η διαρκής παρουσία του έργου του αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να ακούγονται ευρέως, οι ψηφιακές πλατφόρμες καταγράφουν σταθερή επισκεψιμότητα και το φανατικό του κοινό συνεχίζει να ανανεώνει τη μνήμη του με διάφορα βίντεο στο TikTok, από παλιές εμφανίσεις του.

Το θέμα είναι, πού οφείλεται αυτή η αντοχή; Για αρχή, στην αυτοδημιούργητη πορεία του. Ο Παντελής Παντελίδης, όπως ήδη είπαμε, άνοιξε το δρόμο και έδειξε πως η επιτυχία μπορεί να έρθει και χωρίς μεσάζοντες.

Από εκεί και πέρα το στοιχείο της αυθεντικότητας παραμένει έντονο και το αρχικό, ακατέργαστο ύφος των τραγουδιών του εκτιμάται ακόμα περισσότερο στις μέρες μας από τη στιγμή που όλα πλέον στηρίζονται στην «τέλεια εικόνα».

Ας γυρίσουμε, όμως, στο σημείο μηδέν, στο YouTube. Πόσες είναι οι προβολές σε κάποια από τα τραγούδια του το 2026;

Η σειρά των τραγουδιών είναι τυχαία:

– Γίνεται: 66 εκ. προβολές

– Πίνω από κει ψηλά για σένα 55 εκ. προβολές

– Τα σχοινιά σου: 40 εκ. προβολές

– Είχα κάποτε μια αγάπη 37 εκ. προβολές

– Τέτοια αγάπη δεν αξίζω: 29 εκ. προβολές

– Πάμε στοίχημα θα ξαναρθείς: 22 εκ. προβολές

Όσα θυμούνται οι συνεργάτες του

«Το 2012 ο Παντελής ήταν ο πρώτος και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ καλλιτέχνης που ο κόσμος τον επέβαλε στα media και όχι τα media στον κόσμο όπως ήταν ο κανόνας μέχρι εκείνη τη στιγμή» λέει η Μαργαρίτα Μάτσα, CEO της Minos EMI, A Universal Music Company.

«Μπήκε στη δισκογραφία σαρωτικά κάνοντας την μία επιτυχία μετά την άλλη και μετρώντας αμέτρητα χτυπήματα στο YouTube. Οι στίχοι του και ο τρόπος ερμηνείας του είχαν μια αλήθεια την οποία ο κόσμος την στιγμή εκείνη αγκάλιασε και τον καθιέρωσε ως λαϊκό ήρωα».

Πίσω από τα τραγούδια του όμως, σύμφωνα με την Μαργαρίτα Μάτσα, «κρυβόταν ένας ευαίσθητος δημιουργός, ένας συνεσταλμένος και πολύ ευγενικός άνθρωπος.Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε μου είχε πει ότι “μπορώ να γράψω τραγούδι με οποιαδήποτε θεματολογία μου δώσεις, ακόμα και με την λέξη οδοντογλυφίδα”».

Αν και οι αμφισβητίες τότε του Παντελίδη ήταν πολλοί, «η μικρή δισκογραφική παρακαταθήκη που πρόλαβε να μας χαρίσει, έμεινε κλασική και τα τραγούδια του,10 χρόνια μετά, βρίσκονται συνεχώς σε ψηλές θέσεις σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες» καταλήγει η Μαργαρίτα Μάτσα.

Ο Νεκτάριος Κόκκινος, Head of A&R της Minos EMI, A Universal Music Company δεν μπορεί να ξεχάσει την πρώτη τους συνάντηση. Αυτό που έχει χαραχτεί στη μνήμη του είναι το χαμόγελο και η ματιά του Παντελή Παντελίδη. «Αυτό το βλέμμα τα έλεγε όλα».

«Υπήρχε μια αγωνιά και μια λαχταρά για το τι ήθελε να επικοινωνήσει μέσα από τα τραγούδια του στον κόσμο και εάν αυτό το συναίσθημά του, μπορούσα εγώ να το νιώσω και να το καταλάβω ώστε να υλοποιήσει το όνειρο του»

Όπως λέει στο Βήμα ο Νεκτάριος Κόκκινος, «ο Παντελίδης ξεχώρισε γιατί ήταν αληθινός και αυθόρμητος και έκανε τραγούδια προσωπικά βιώματα και ιστορίες. Μπορούσε να γράψει τραγούδι με οποιοδήποτε ερέθισμα της στιγμής. Ένα επιπλέον μεγάλο προσόν του είναι ότι ενώ ήξερε πάντα τι ήθελε, ήταν ανοιχτός σε ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Η μουσική του μπήκε και παρέμεινε σε κάθε σπίτι, με μεγάλους και μικρούς να τον ακούν στο πέρασμα των χρόνων».

Ο Παντελίδης όπως τον έζησε το κοινό του

«Ο Παντελής ξεκίνησε τα live σε μικρά μαγαζιά, μην το ξεχνάμε αυτό» λέει η Έφη, διαχειρίστρια μιας από τις μεγαλύτερες σε ακόλουθους σελίδες στο Facebook για τον τραγουδιστή.

«Αυτό που έκανε τον κόσμο να τον ακολουθήσει ήταν η επικοινωνία είχε μαζί του. Εκείνη την εποχή όλοι έκαναν ομαδικές συνομιλίες και μιλούσαν για εκείνον και το πού θα παίξει. Έτσι έχτισε τη σύνδεση με το κοινό του. Ήταν ένα απλό παιδί και σε όποια μαγαζιά έπαιζε πριν γίνει τόσο γνωστός έπαιζε και μετά».

Αυτό που τον ενδιέφερε, θυμάται η Έφη, «ήταν πρώτα να τραγουδάει, να διασκεδάζει τον κόσμο και μετά η αμοιβή. Κάτι τέτοιο σπανίζει. Δεν είχε μάνατζερ, ό,τι ήθελε το έκανε μόνος του. Δεν μπόρεσε να τον τραβήξει το σύστημα αν και προσπάθησαν πολύ. Δεν υπολόγιζε τον χρόνο που θα τραγουδούσε, έφτανε μέχρι το πρωί και τα μαγαζιά ήταν γεμάτα. Έδειχνε την ευγνωμοσύνη του».

Όσον αφορά τον χαρακτήρα του, η Έφη πιστεύει πως δεν άλλαξε μετά την επιτυχία του. «Τον ίδιο χαρακτήρα που γνώρισα στα πρώτα live τον ίδιο διατήρησε μέχρι εκείνο το καταραμένο πρωινό που του στέρησε την ζωή και τα όνειρά του αν και είχε καταφέρει όλα όσα ήθελε μέσα σε λίγα χρόνια».

Σε κάθε συνάντηση, θυμάται η Έφη, ευχαριστούσε τον κόσμο και χαμήλωνε το βλέμμα από ήθος, σεβασμό και αγάπη για όλους. «Έχω πολλές αναμνήσεις από όλα αυτά που μας χάρισε και νιώθω τυχερή που κατάφερα να δω και να θαυμάσω αυτό το παιδί. Έδωσε πολλά στον κόσμο χωρίς να το διατυμπανίζει. Ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου έχει φυλαγμένο τον Παντελή και όλα όσα μας χάρισε».

Τέλος, σύμφωνα με την Έφη, «ο κόσμος έχει ταυτιστεί με τα τραγούδια του γιατί όλοι μας λίγο πολύ έχουμε περάσει μια τέτοια ιστορία αγάπης. Ήταν, είναι και θα είναι μοναδικός. Ο θάνατος του ήταν ένα τεράστιο σοκ για ολη τη χώρα και φυσικά για τα άτομα που τον γνώριζαν από τα πρώτα βήματα. Μέχρι και σήμερα μοιάζει απίστευτο, σαν ένας εφιάλτης».