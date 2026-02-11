Ο τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος με το trio του, παρουσιάζει στο τζαζ κλαμπ Half Note, την Παρασκευή 13, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το αφιέρωμα «Chet’s Mood», ξεχωριστή, ειδική εκδοχή του επιτυχημένου αφιερώματος στον πιο «ερωτικό» θρύλο της jazz, τον Chet Baker.

Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Κοντραφούρης στο πιάνο και ο Κώστας Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο, προσεγγίζουν τον ευαίσθητο ήχο του Chet Baker, παίζοντας ορισμένα από τα αγαπημένα του jazz standards με την ιδιαίτερη δομή χωρίς τύμπανα, όπως τα παρουσίαζε κι ο ίδιος ο Chet Baker την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Ο τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας άρχισε να μαθαίνει κιθάρα από μικρός μέχρι που ανακάλυψε την τρομπέτα σε ηλικία δεκαοκτώ ετών. Σπούδασε τζαζ τρομπέτα στο Ωδείο του Άμστερνταμ (BMus) και στο Βασιλικό Ωδείο των Βρυξελλών (MA), όπου κέρδισε το βραβείο Toots Thielemans.

Πήρε επίσης μαθήματα από τον Markus Stockhausen και ακολούθησε ένα εργαστήριο με τον Paolo Fresu στη Σαρδηνία. Το 2008 ηχογράφησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ («Perfumed Dreams») με το συγκρότημα Poly Quartet και κέρδισε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Motives for Jazz στο Βέλγιο. Το 2010 περιόδευσε στην Ευρώπη ως μέλος της European Youth Jazz Orchestra και το 2011 ηχογράφησε το cd με το κουιντέτο του Δημήτρη Καλαντζή «Mano’s», το οποίο ήταν ο πρώτος δίσκος τζαζ που έγινε χρυσός και αργότερα πλατινένιος στην Ελλάδα. Έχει παίξει σε διάφορα σημαντικά φεστιβάλ και χώρους τζαζ, όπως το North Sea Jazz Festival, το Odessa jazz Festival, το Sanghai world music Festival, το Berlin Jazz Festival, το I suoni delle Dolomiti, το Jazz a la Vilette, το Banlieues Bleues, το Skopje Jazz Festival, το Jazzahead, το Garana Jazz Festival. Έχει ηχογραφήσει πέντε προσωπικούς δίσκους και εμφανίζεται επίσης σε περισσότερους από 100 ως sideman. Τα τελευταία χρόνια περιοδεύει εντατικά στην Ευρώπη ως μέλος του Tania Giannouli Trio.

Οι μεταγενέστεροι δίσκοι του περιλαμβάνουν έναν φόρο τιμής στο αγαπημένο του συγκρότημα Pink Floyd («Heart of the Sun»), ακολουθούμενο από το «Annica» (εμπνευσμένο από έναν δεκαήμερο σιωπηλό διαλογισμό) και το ambient άλμπουμ «One Inch of Love». Το 2023 κυκλοφόρησε το 5ο προσωπικό του άλμπουμ «Petrichor» με τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο και τον Wajdi Riahi στο πιάνο. Το τρίο έχει εμφανιστεί σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο συνθέτης και μουσικός, μιλά στο BHMA, για τις τρεις συναυλίες, στο Half Note, την σχέση του με την μουσική, την τζαζ και τα επόμενά του σχέδια

Πώς προέκυψε η ιδέα αυτού του αφιερώματος;

Ο Chet Baker ήταν ο πρώτος τρομπετίστας που μελέτησα σε βάθος, και το παίξιμό του κουβαλά κάτι βαθιά διαχρονικό, σχεδόν αέναο. Είναι ένας ποιητής. Ο βελούδινος ήχος του, το μοναδικό του φραζάρισμα και η φρασεολογία του μού έδειξαν τον δρόμο για να αναζητήσω και να βρω τη δική μου φωνή. Ό,τι κι αν παίξω, ανεξαρτήτως στυλ, κρύβει μέσα του κάτι από την επιρροή του Chet. Γι’ αυτό και αποφάσισα να κάνω ένα αφιέρωμα, παίζοντας μερικά από τα κομμάτια που αγαπούσε και ερμήνευε ο ίδιος συχνά. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχω σε πολλά και διαφορετικά πρότζεκτ, παίζοντας μουσική με στοιχεία από μοντέρνα τζαζ, free, ποπ, ροκ και παραδοσιακές φόρμες. Όταν όμως παίζουμε το Chet’s Mood, είναι σαν να επιστρέφω στην ουσία, στην απλότητα και στη μαγεία της τζαζ.

Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε αρχικά στη μουσική;

Το ταξίδι. Από μικρός, άκουγα μουσική στο Walkman μου, έκλεινα τα μάτια και όταν τα άνοιγα ξανά είχα βρεθεί σε άλλα μέρη. Αυτή η αίσθηση είναι που με έλκει μέχρι και σήμερα και όταν συμβαίνει τη στιγμή της συναυλίας σταματά ο χρόνος και είναι η απόλυτη εμπειρία ευδαιμονίας.

Πώς ήρθε στην μουσική ζωή σας η τρομπέτα;

Tο καλοκαίρι ανάμεσα στη δευτέρα και την τρίτη Λυκείου γνώρισα έναν μουσικό που είχε σπουδάσει τζαζ κιθάρα στο πανεπιστήμιο Berklee και αποφάσισα να μη δώσω Πανελλήνιες και να γραφτώ στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας για να σπουδάσω μοντέρνα κιθάρα. Έγινε χαμός στο σπίτι, όμως εγώ ήμουν ήδη αποφασισμένος να ακολουθήσω τον δρόμο της μουσικής. Ακόμα και σήμερα αναρωτιέμαι πως ήμουν τόσο σίγουρος. Στο ωδείο λοιπόν ξεκίνησα με μπλουζ και τζαζ αλλά κάτι έψαχνα, δεν ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος με την κιθάρα. Παράλληλα, τελείωσα το σχολείο, δούλευα σε διάφορες εξωτερικές δουλειές, και στα πλαίσια της αναζήτησης συμμετείχα σε μια θεατρική ομάδα, ασχολούμουν με τη φωτογραφία, σε κάποια φάση έκανα και προετοιμασία για τη σχολή καλών τεχνών. Μέχρι που μια νύχτα άκουσα τον Miles Davis να παίζει το κομμάτι ‘’It Never Entered My Mind’’. Ο ήχος του με συνεπήρε, δε μπορούσα να πιστέψω πως η τρομπέτα, αυτο το χάλκινο όργανο μπορούσε να παράγξει τέτοιον ήχο. Την επόμενη κιόλας μέρα πήγα σε μια φιλαρμονική, πήρα μια τρομπέτα και προσπάθησα για πρώτη φορά να βγάλω ήχο. Όλα ξεκαθάρισαν μέσα μου.

Τι είναι η μουσική, η τζαζ για εσάς; Πώς την αντιλαμβάνεστε;

Η μουσική είναι η ψυχοθεραπεία μου. Χωρίς υπερβολή εάν δεν αγγίξω την τρομπέτα για δύο μέρες χάνω την ισορροπία μου και νιώθω πολύ ανασφαλής. Η τζαζ μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζω με ελευθερία αυτό που νιώθω κάθε στιγμή και να δημιουργώ κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα που σου δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσεις, να επικοινωνήσεις σε βάθος με ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο χωρίς να χρειαστεί να ανταλλάξεις μια λέξη. Μου αρέσει η διαδικασία της μοναχικότητας όταν μελετάω, με σκοπό να βρεθώ στη σκηνή όσο καλύτερα προετοιμασμένος μπορώ και να παίζω χωρίς να σκέφτομαι

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο μουσικό;

Ο Chet Baker αναφέρει σε μια συνέντευξή του ότι συμβούλευσε τα παιδιά του να ανακαλύψουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και, στη συνέχεια, να το κάνουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Για να παραμείνει κανείς διαρκώς δημιουργικός, είναι απαραίτητο να είναι πραγματικά ερωτευμένος με τη μουσική. Και αυτό προϋποθέτει συνειδητές επιλογές όπως το σωστό όργανο, το στυλ και μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για το τι θέλει να εκφράσει μέσα από τη μουσική του. Συχνά συναντώ μουσικούς που εγκλωβίζονται επί χρόνια σε σχήματα και μουσικά είδη που δεν τους εκφράζουν ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να χάνουν σταδιακά το ενδιαφέρον τους. Επίσης, ο χώρος της μουσικής μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς λόγω της τεχνητής νοημοσύνης κι έχω την αίσθηση πως στο άμεσο μέλλον ένα μεγάλο μέρος της μουσικής βιομηχανίας θα βασίζεται στο AI για συνθέσεις, ηχογραφήσεις και ενορχηστρώσεις. Ένα στοιχείο που ίσως επηρεαστεί λιγότερο είναι η ζωντανή μουσική.

Τα επόμενά σας σχέδια;

Θα μπω στο στούντιο με ένα νέο σχήμα στο τέλος του μήνα και θα ηχογραφήσουμε υλικό για το νέο μου άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο (με τύμπανα αυτή τη φορά). Επίσης οι συναυλίες στο Half Note θα ηχογραφηθούν και θα κυκλοφορήσει το Chet’s Mood σε live album. Την Άνοιξη θα παρουσιάσουμε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης το νέο άλμπουμ του σχήματος Srdjan Ivanovic’s Blazin Quartet και το καλοκαίρι θα συμμετάσχω για πρώτη φορά σε μια θεατρική παράσταση με την οποία θα παίξουμε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και στα περισσότερα αρχαία θέατρα της Ελλάδας.

Κλείστε εισιτήρια για τις εμφανίσεις του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου στο InTickets.