Βγήκε σήμερα, Δευτέρα 08/12, η απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία ορίζει τις αποζημιώσεις στις δύο επιβάτιδες για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη. Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες, οι δύο γυναίκες θα λάβουν αποζημιώσεις

Συγκεκριμένα η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει 9.000€ και η Μίνα Αρνανούτη 39.000€. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου ο Παντελής Παντελίδης αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε 50% συνυπαιτιότητα στις δύο κοπέλες γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης. Επιπλέον, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη.

Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία. Έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.