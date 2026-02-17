Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς ο Akylas κατέκτησε την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Ferto». Ποιες οι διαδικασίες του μουσικού διαγωνισμού και γιατί η φετινή διοργάνωση θεωρείται αμφιλεγόμενη πριν καλά καλά ξεκινήσει.

Στο podcast με τίτλο « Η νίκη του Akylas σε μια αμφιλεγόμενη Eurovision» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:30 Η εισήγηση των Ευρωβουλευτών σχετικά με τη χρήση των social media και η σιωπηλή στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

0:37 Τα highlights του εθνικού τελικού της Eurovision την περασμένη Κυριακή.

1:30 Ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της ελληνικής υποψηφιότητας.

1:58 Οι ενστάσεις σχετικά με τα μέλη της εγχώριας κριτικής επιτροπής.

4:09 Γιατί ο Akylas κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη.

6:34 Πώς αντιμετώπισε η δημόσια ελληνική τηλεόραση τον 70ό ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

8:03 Η περσινή και η φετινή συμμετοχή του Ισραήλ και η πολιτική χροιά του θεσμού.

9:25 Πόσες χώρες θα λάβουν μέρος φέτος στη Eurovision.

10:15 Η διαδικτυακή δημοτικότητα του Akylas, τα φαβορί και τα αουτσάιντερ.

