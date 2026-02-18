«Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα.»

Με τα λόγια του Ρομέν Γκαρί υποδέχτηκε το Λεξικοπωλείο τον κόσμο του και με τα λόγια το Ρομέν Γκαρί, 14 χρόνια μετά, τον αποχαιρετά: «Πέρασα πολύ όμορφα. Αντίο και ευχαριστώ.»

Το ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο κοντά στην Πλατεία Προσκόπων ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (17/2) ότι διακόπτει οριστικά τη λειτουργία του ύστερα από 14 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Παγκράτι. Θα παραμείνει, ωστόσο, ανοιχτό για το κοινό μέχρι τις 15 Μαρτίου 2026.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από ανάρτηση των υπευθύνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προχώρησαν σε έναν προσωπικό απολογισμό της πορείας του χώρου και ευχαρίστησαν όλους όσοι το στήριξαν το «Βατραχονήσι» όλα αυτά τα χρόνια.

Το Λεξικοπωλείο ήταν ένα βιβλιοπωλείο-γειτονιάς και φιλοξενούσε παρουσιάσεις, συζητήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ είχε διαμορφώσει μια σταθερή κοινότητα αναγνωστών. Η ειδικότητά του στην ξενόγλωσση λογοτεχνία και τα λεξικά το έκανε να ξεχωρίσει ενώ φιλοξενούσε επίσης εκδόσεις σε δεκάδες γλώσσες.

Όπως τονίζεται στην ανάρτηση, το βιβλιοπωλείο επιδίωξε διαχρονικά να αποτελεί έναν φιλόξενο και ασφαλή χώρο «όπου ο καθένας είχε τη θέση του», περιγράφοντάς το ως ένα ανεξάρτητο καταφύγιο για τους αναγνώστες, ένα μικρό «Βατραχονήσι» στη γειτονιά.

Οι υπεύθυνοι εξέφρασαν ευγνωμοσύνη σε όσους το αγκάλιασαν όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα φρόντισαν να βρουν νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν και στην ομάδα τους, η οποία, όπως ανέφεραν, στάθηκε δίπλα τους μέχρι το τέλος με θάρρος και γενναιοδωρία.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει, για την ώρα, καμία εξήγηση για τους λόγους της απόφασης, γεγονός που έκανε την είδηση ακόμη πιο αιφνιδιαστική. Χιλιάδες σχόλια από επισκέπτες και κατοίκους του Παγκρατίου εκφράζουν τη λύπη τους για το κλείσιμο του βιβλιοπωλείου.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις, καθώς δεν πρόκειται να υπάρξουν απαντήσεις σε σχόλια.

Η ανάρτηση

«Μετά από 14 χρόνια, Το Λεξικοπωλείο – To Lexikopoleio κλείνει τις πόρτες του.

Ξεκινήσαμε με τον Romain Gary στους πρώτους μας σελιδοδείκτες: «Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα.» Αυτό προσπαθήσαμε να είμαστε: ένας ασφαλής χώρος, ένα φιλόξενο μέρος, όπου ο καθένας είχε τη θέση του, στο Βατραχονήσι μας. Ένα βιβλιοπωλείο. Ανεξάρτητο.

Οπότε, νομίζω πως μπορώ να κλείσω τον κύκλο με τα τελευταία λόγια του… Romain Gary: «Πέρασα πολύ όμορφα. Αντίο και ευχαριστώ.» Ναι, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που μας στηρίξατε με τόση αγάπη, όλα αυτά τα χρόνια.

Υ.Γ. Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε αυτό που κάναμε πάντα: βρήκαμε νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία.

Υ.Γ.2 Τις τελευταίες μέρες δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς την ομάδα μου που παραμένει δίπλα μου μέχρι το τέλος, με θάρρος και γενναιοδωρία. Να είστε καλοί μαζί τους.

Υ.Γ.3 Δεν θα απαντήσω σε σχόλια. Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός μου. Odile».

Το κλείσιμο του Λεξικοπωλείου, σε μια «γεμάτη» μάλιστα περιοχή της Αθήνας, αποτελεί – δυστυχώς – μία ακόμη ένδειξη πως τα μικρά βιβλιοπωλεία, παρά τις προσπάθειές τους να επιβιώσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, πολλές φορές δεν τα καταφέρνουν.

Το Παγκράτι μόλις είδε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του να χάνεται το βράδυ της Τρίτης.