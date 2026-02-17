Σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική.

Ο σεισμός μεγέθους 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ατκαδία. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Αναθεωρημένη Λύση η δόνηση είχε επίκεντρο 7 χλμ. ΒΒΑ της Νεστάνης Αρκαδίας και έγινε στις 00:57. Το εστιακό της βάθος ήταν στα 51,5 χλμ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το επίκεντρο του σεισμού είναι περίπου 22 χιλιόμετρα μακριά από την Τρίπολη.

Μάλιστα, ο σεισμός φέρεται να έγινε αισθητός σε Άργος, Ναύπλιο, Κιάτο, Εξαμίλια, Βραχάτι, Κόρινθο, Λουτρά Ωράιας ΕΛένης, Λουτράκι, Ακράτα, Αίγιο, Αίγινα, Ιτέα, Λιβαδεία, Αράχωβα, Πύργος και σε περιοχές της Αθήνας.