Σημαντική εξέλιξη στις έρευνες για την απαγωγή και τη δολοφονία επιχειρηματία καταγράφηκε με τον εντοπισμό καμένου οχήματος σε δύσβατη περιοχή της Μάνδρας. Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά στο Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Κορακά έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την απαγωγή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όχημα φέρεται να είναι το μπλε αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας από τη Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο όχημα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, είχε χρησιμοποιηθεί για την εξαναγκαστική επιβίβαση του θύματος έξω από την οικία του στην Ελευσίνα, υπό την απειλή όπλου.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του οχήματος φαίνεται πως είχαν συγγενικά πρόσωπα του θύματος. Όπως προκύπτει από πληροφορίες, συγγενής του νεαρού άνδρα μαζί με τη σύντροφό του, βρέθηκαν στην περιοχή αναζητώντας το σημείο όπου είχε εντοπιστεί η σορός, με σκοπό να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη του. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συνομίλησαν με περιπατητές, οι οποίοι ανέφεραν ότι είχαν εντοπίσει καμένο όχημα σε απομονωμένο σημείο της περιοχής.

Η πληροφορία μεταφέρθηκε άμεσα στις Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του οχήματος. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξέταση, ενώ τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων αναμένεται να αναζητήσουν κρίσιμα στοιχεία.

Κατά την αυτοψία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες ενδέχεται να φρόντισαν να απομακρύνουν βασικά αποδεικτικά στοιχεία πριν εγκαταλείψουν και πυρπολήσουν το όχημα.