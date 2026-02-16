Ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς στην Αττική Οδό μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου καθώς, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης, θα διακοπεί η κυκλοφορία από την είσοδο του Ασπρόπυργου έως την είσοδος Φυλής (περίπου 8 χλμ), στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Κλειστές θα είναι και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι εναλλακτικές διαδρομές που προτείνει η Αττική Οδός είναι οι εξής: