Ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς στην Αττική Οδό μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου καθώς, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης, θα διακοπεί η κυκλοφορία από την είσοδο του Ασπρόπυργου έως την είσοδος Φυλής (περίπου 8 χλμ), στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Κλειστές θα είναι και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.
Οι εναλλακτικές διαδρομές
Οι εναλλακτικές διαδρομές που προτείνει η Αττική Οδός είναι οι εξής:
- Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
- Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία)
- Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).