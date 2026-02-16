Ο Νίκος Μαρκάτος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς ο Bad Bunny έφερε τη χώρα καταγωγής του στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης. Ποιο το καθεστώς του Πουέρτο Ρίκο και ποια η σχέση με τις ΗΠΑ.

Στο podcast με τίτλο «Σε ποιον ανήκει το Πουέρτο Ρίκο;» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:32 Ο αμερικανικός θεσμός του Super Bowl.

Ο αμερικανικός θεσμός του Super Bowl. 1:55 Τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο Bad Bunny στο ημίχρονο του τελικού του Super Bowl.

Τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο Bad Bunny στο ημίχρονο του τελικού του Super Bowl. 4:21 Οι αντιδράσεις και η υπεράσπιση της σύγχρονης αμερικανικής κουλτούρας.

Οι αντιδράσεις και η υπεράσπιση της σύγχρονης αμερικανικής κουλτούρας. 5:57 Το πολιτικό καθεστώς του Πουέρτο Ρίκο.

Το πολιτικό καθεστώς του Πουέρτο Ρίκο. 7:20 Σε ποιο βαθμό είναι αυτόνομο το νησί του Πουέρτο Ρίκο.

Σε ποιο βαθμό είναι αυτόνομο το νησί του Πουέρτο Ρίκο. 8:18 Τι γνώμη έχουν οι Πορτορικανοί πολίτες για τη σχέση της χώρας τους με τις ΗΠΑ.

Τι γνώμη έχουν οι Πορτορικανοί πολίτες για τη σχέση της χώρας τους με τις ΗΠΑ. 10:40 Ο φορολογικός εποικισμός του Πουέρτο Ρίκο από τις ΗΠΑ.

