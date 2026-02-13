Με αυτοκινητοπομπή έγινε η είσοδος των τρακτέρ στο Σύνταγμα, λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Παρασκευής, για την προγραμματισμένη, από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων, συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη τη χώρα μπροστά από τη Βουλή.

Συνολικά, πάνω από 80 τρακτέρ κατευθύνθηκαν μέσω της Πανεπιστημίου προς τη Βουλή, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται στα πεζοδρόμια και να χειροκροτά τα τρακτέρ που περνούσαν.

<br />

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Μεγάλη η συμμετοχή στο συλλαλητήριο

Περίπου μία ώρα πριν την έναρξη της προγραμματισμένης συγκέντρωσης οι πρώτοι αγρότες κατέφθασαν μπροστά στην Ομόνοια.

Επρόκειτο για εκείνους που κατέβηκαν στην Αθήνα από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Τα πούλμαν συγκεντρώθηκαν στο ΟΑΚΑ και από εκεί με τρένο οι αγρότες κατέβηκαν μέχρι την Ομόνοια. Εκεί περίμεναν και τα τρακτέρ, τα οποία αφού συγκεντρώθηκαν στις Αφίδνες και πέρασαν από απολύμανση, πήραν το δρόμο τους για την Αθήνα.

Αγρότες από Λάρισα, Αχαΐα, Βόλο, Προμαχώνα και πολλές ακόμη περιοχές άρχισαν να φτάνουν με πούλμαν στην Ομόνοια για να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο. Όπως αναφέρουν, ήρθαν στην πρωτεύουσα καθώς οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν τους καλύπτουν.

Σημειώνεται ότι στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν σήμερα, λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Απολύμανση στα διόδια

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της ευλογιάς των προβάτων. Σε πλήρη συνεννόηση με τους αγρότες, η ΕΛ.ΑΣ. είχε εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας.

Όλα τα γεωργικά μηχανήματα που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις έπρεπε να διέλθουν από τους συγκεκριμένους σταθμούς πριν από την είσοδό τους στον αστικό ιστό.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα

Σημειώνεται ότι λόγω της καθόδου των αγροτών, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Την ίδια ώρα στο πλαίσιο των μέτρων που έχει πάρει η ΕΛΑΣ ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.