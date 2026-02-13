Στο δρόμο προς την Αθήνα βρίσκονται πολλά τρακτέρ με στόχο να συμμετάσχουν στο Συλλαλητήριο που θα γίνει στο Σύνταγμα. Οι αγρότες έχουν αρχίσει ήδη να καταφθάνουν με πολλούς τρόπους στην πρωτεύουσα για να λάβουν μέρος στη διαμαρτυρία.

Οι πρώτοι που έφτασαν ήταν οι Κρητικοί, οι οποίοι έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Υπολογίζεται ότι περίπου 200 αγρότες από την Κρήτη έφτασαν με πλοίο για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Στις Αφίδνες οι πρώτοι αγρότες

Την ίδια ώρα στις Αφίδνες έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ. Εκεί το ραντεβού έχει δοθεί για τις 12 το μεσημέρι και όλα μαζί τα τρακτέρ θα κινηθούν στην πλατεία Συντάγματος. Περίπου στις 11 το πρωί είχαν φτάσει στο σημείο τα πρώτα εννέα τρακτέρ από τη Φθιώτιδα και το μπλόκο του Μπράλου.

Συγκεκριμένα, τα τρακτέρ σταματούν στη γέφυρα Καπανδριτίου και η Τροχαία -συνοδεία περιπολικών- τα οδηγεί σε συγκεκριμένο χώρο στον παράδρομο των διοδίων. Εκεί αναμένεται να φτάσουν και τρακτέρ από την Εύβοια.

Έρχονται αγρότες και από την Πελοπόννησο

Δεκάδες αγρότες από την Αχαΐα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής από διάφορα σημεία του νομού, με λεωφορεία και ΙΧ, για να συμμετάσχουν στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Οι αγρότες της Αχαΐας τονίζουν, ότι μετά τα μπλόκα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με άλλες μορφές, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κάνουν δε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ευλογιάς που έχει ξεκληρήσει ολόκληρα κοπάδια στον νόμο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Εθνικές Οδούς και στο κέντρο της Αθήνας

Σημειώνεται ότι λόγω της καθόδου των αγροτών, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Την ίδια ώρα στο πλαίσιο των μέτρων που έχει πάρει η ΕΛΑΣ ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.