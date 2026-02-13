Επί ποδός βρίσκεται η ΕΛΑΣ ενόψει της καθόδου των τρακτέρ των αγροτών για τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο των αγροτών. Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει σταθερή επικοινωνία με τους επικεφαλής των αγροτικών συλλόγων.

Η μετακίνηση των τρακτέρ θα πραγματοποιηθεί με συνοδεία περιπολικών μέσω της Λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας την εξής διαδρομή:

Λεωφόρος Αθηνών

Πλατεία Ομονοίας

Οδός Πανεπιστημίου (αντίθετη ροή)

Πλατεία Συντάγματος

Βάσει του σχεδιασμού, τα τρακτέρ θα διανυκτερεύσουν μπροστά από το Κοινοβούλιο, με μέριμνα ώστε να μην αποκλειστεί πλήρως η κυκλοφορία πέριξ της πλατείας. Τα λεωφορεία που μεταφέρουν διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην Πλατεία Καραϊσκάκη και στη Λεωφόρο Συγγρού (προ των Στύλων του Ολυμπίου Διός), με τους συμμετέχοντες να κατευθύνονται πεζή προς τη Βουλή.

Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί στις 13.00 θα υπάρξει προσυγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και παράλληλο κάλεσμα συλλογικοτήτων στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Στις 16:00 είναι προγραμματισμένη η έναρξη της κεντρικής συγκέντρωσης αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων. Στο πλευρό των αγροτών θα βρεθούν η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι και κοινωνικοί φορείς. Το απόγευμα αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων για τις 18:00 και 19:00.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οδηγοί ταξί έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους, με στάθμευση των οχημάτων τους στην άκρη της Λεωφόρου Αθηνών κατά τη διέλευση των τρακτέρ, σε ένδειξη συμπαράστασης.