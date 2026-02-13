Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, με Ι.Χ., λεωφορεία και τρακτέρ, κατεβαίνουν σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα, συμμετέχοντας σε μεγάλο συλλαλητήριο στις 16:00. Μετά την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νίκαια Λάρισας, αποφάσισαν να «παίξουν το τελευταίο τους χαρτί», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως υπογραμμίζουν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα στο «Βήμα», «δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση σε όσα θέσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μας είπαν ότι θα τα εξετάσουν, χωρίς όμως συγκεκριμένες προτάσεις και χωρίς χρονοδιάγραμμα». Αυτός ήταν, όπως αναφέρουν, ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισαν να αλλάξουν τη μορφή των κινητοποιήσεών τους, να αποχωρήσουν από τα μπλόκα και να προχωρήσουν σε κάθοδο προς την πρωτεύουσα.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απηύθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες να δώσουν το «παρών» στην πλατεία Συντάγματος, έξω από τη Βουλή, στηρίζοντας τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι – όπως τονίζουν – δίνουν καθημερινό αγώνα για να παραμείνουν ενεργοί στην ελληνική ύπαιθρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αθήνα αναμένεται να μεταβεί μικρή αντιπροσωπεία τρακτέρ από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, καθώς οι μεγάλες αποστάσεις και το υψηλό κόστος μετακίνησης λειτουργούν αποτρεπτικά. Αντίθετα, αυξημένη προβλέπεται η συμμετοχή από περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, όπως το Κάστρο Βοιωτίας, οι Αφίδνες, η Αταλάντη και η Θήβα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα λόγω των συγκεντρώσεων και των αγροτικών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά από τις πρωινές ώρες, τόσο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται.

Τα σημαντικότερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πρωτεύουσας, κυρίως στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στην Αθηνών–Λαμίας και στη Λεωφόρο Αθηνών, λόγω της εισόδου των τρακτέρ στην πόλη.

Στο κέντρο, αυξημένη επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, καθώς και στους γύρω δρόμους, ενώ διακοπές κυκλοφορίας θα ισχύσουν στο τετράγωνο πέριξ της πλατείας Συντάγματος, επηρεάζοντας και τις λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Το κάλεσμα στους πολίτες

Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επισημαίνοντας ότι, μετά από 55 μερόνυχτα στα μπλόκα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν την επιβίωσή τους.

Η απόφαση για τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου με συμμετοχή τρακτέρ ελήφθη στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, ενώ οι διαδηλωτές προαναγγέλλουν παραμονή στο Σύνταγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα σε εργαζόμενους, επαγγελματίες, συνταξιούχους και νέους να σταθούν στο πλευρό των παραγωγών, με την Επιτροπή να τονίζει ότι το ζήτημα αφορά και τους καταναλωτές, καθώς, όπως αναφέρει, οι χαμηλές τιμές παραγωγού δεν αντανακλώνται στις τελικές τιμές στο ράφι.

«Η επιβίωσή μας είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η απάντηση των Εργατικών Συνδικάτων

Θετικά ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι εργαζομένων στο κάλεσμα για «κοινό αγώνα» απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο που, όπως υποστηρίζουν, πλήττει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ). Όπως επισημαίνουν, το νομοθέτημα αποδυναμώνει τον θεσμό των ΣΣΕ και περιορίζει βασικά εργασιακά δικαιώματα, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Παρασκευής στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η κινητοποίηση αποκτά ευρύτερα χαρακτηριστικά, καθώς συνδέεται με την παρουσία των αγροτών στην πρωτεύουσα.

«Είναι ώρα να σταθούμε ενωμένοι — εργαζόμενοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες — και να διεκδικήσουμε δίκαιες συνθήκες εργασίας και σεβασμό στις Συλλογικές Συμβάσεις», αναφέρουν.