Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία και η Τροχαία εν όψει του προγραμματισμένου πανελλαδικού συλλαλητηρίου των αγροτών στο Σύνταγμα.

Μετά τη σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός εστιάζει στη διασφάλιση της ομαλότητας και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στη λειτουργία της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της ευλογιάς των προβάτων. Σε πλήρη συνεννόηση με τους αγρότες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας.

Όλα τα γεωργικά μηχανήματα που θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις υποχρεούνται να διέλθουν από τους συγκεκριμένους σταθμούς πριν από την είσοδό τους στον αστικό ιστό, με τις πρώτες αφίξεις να αναμένονται γύρω στις 15:00.