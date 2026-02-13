Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση της Πολιτική Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠαΣοΚ, εξετάζοντας διεξοδικά την πορεία προς το Συνέδριο, την εκλογική στρατηγική του Κινήματος και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ιδεολογική ταυτότητα, η αυτόνομη πορεία και η στρατηγική διεύρυνσης, ενώ ελήφθησαν και συγκεκριμένες αποφάσεις αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας και της θεσμικής αξιοπιστίας του κόμματος.

Απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

Η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου συνεδρίασε σήμερα και εξέτασε διεξοδικά το σύνολο της ατζέντας που αφορά την πορεία προς το Συνέδριο του ΠαΣοΚ, καθώς και την πολιτική στρατηγική ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, που αποτελούν το μείζον πολιτικό διακύβευμα της περιόδου.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πρόεδρος του Κινήματος, θέτοντας κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

•⁠ ⁠Την εθνική στρατηγική,

•⁠ ⁠Τις βασικές πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις του ΠαΣοΚ,

•⁠ ⁠και τον τρόπο με τον οποίο το Κίνημα θα πορευθεί προς το Συνέδριο και τις εκλογές.

Μετά από εκτενή και ουσιαστική συζήτηση, κατά την οποία κατατέθηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των μελών, η Πολιτική Γραμματεία αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

•⁠ ⁠Ιδεολογική ταυτότητα

Το ΠαΣοΚ προσέρχεται στο Συνέδριο με σαφή και καθαρή ιδεολογική ταυτότητα. Στο Συνέδριο θα αναλυθούν και θα εξειδικευθούν τα βασικά ζητήματα της σοσιαλδημοκρατίας του 21ου αιώνα, ως σύγχρονη απάντηση στις κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής.

Κόμμα εξουσίας

Το ΠαΣοΚ είναι και παραμένει κόμμα εξουσίας, με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας.

Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κόμμα με σχέδιο, πρόγραμμα και ευθύνη διακυβέρνησης.

Αυτόνομη πολιτική πορεία

Το ΠαΣοΚ θα δώσει τη μάχη των εκλογών ως αυτόνομο πολιτικό κίνημα, με πλήρη πολιτική και προγραμματική αυτοτέλεια.

Αμφίπλευρη διεύρυνση

Το ΠαΣοΚ προχωρά προς το Συνέδριο και τις εκλογές με σαφή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία από την αρμόδια Επιτροπή, με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, με στόχο τη συμμετοχή πολιτών και στελεχών που σε προηγούμενες περιόδους απομακρύνθηκαν ή ακολούθησαν διαφορετικές πολιτικές επιλογές, ώστε να επιστρέψουν και να συμβάλλουν με τις ιδέες και την εμπειρία τους.

Η διαδικασία της διεύρυνσης θα συνεχιστεί δυναμικά και στην Περιφέρεια, με τη συμμετοχή σημαντικών στελεχών.

Κατέστη σαφές ότι το ζήτημα της πρόσκλησης και της ένταξης βουλευτών αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου, ο οποίος έχει και την ευθύνη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Συνεργασίες

Το ΠαΣοΚ θα συνεχίσει και θα εντείνει τη συνεργασία του με κόμματα, πολιτικές ομάδες, οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς: στο επίπεδο του Κοινοβουλίου, στο επίπεδο της κοινωνίας και στο επίπεδο των συνδικάτων, με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και την προώθηση της πολιτικής αλλαγής.

Πολιτικός αντίπαλος

Το αντίπαλο δέος του ΠαΣοΚ στις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, ως ο κύριος πολιτικός και ιδεολογικός του αντίπαλος.

Στρατηγικός στόχος η πολιτική αλλαγή

Επαναβεβαιώνεται ο κεντρικός στόχος του ΠαΣοΚ: να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις εκλογές και να προχωρήσει στη συγκρότηση κυβέρνησης με κορμό το ΠαΣοΚ.

Η Πολιτική Γραμματεία, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη.

Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ.

Το ΠαΣοΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται

Οφείλουμε όλοι και πρωτίστως το ΠαΣοΚ, που έχει ιστορική σχέση με τους εργαζόμενους, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έφεραν στην επιφάνεια, για μια ακόμα φορά, τα τελευταία γεγονότα και αφορούν, μεταξύ άλλων, την κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, τον αναγκαίο απεγκλωβισμό από κατεστημένες εξουσιαστικές αντιλήψεις ,καθώς και από κάθε είδους εξαρτήσεις.

Θέλουμε ένα ισχυρό και μαχητικό συνδικαλιστικό κίνημα, που εκπροσωπεί γνήσια τους εργαζόμενους και δρα αποτελεσματικά για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναβάθμιση της οικονομικής θέσης των εργαζομένων και δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, για θεσμούς κοινωνικής προστασίας, μέσα σε ένα πλαίσιο που εγγυάται τα εργασιακά δικαιώματα και προασπίζει τη συλλογική δράση και συμμετοχή.

Τη μάχη αυτή θα την δώσουμε μαζί με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΠαΣοΚ, που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας, στις συνδικαλιστικές παρατάξεις που λειτουργούν στα πλαίσια των πολιτικών μας θέσεων και καταστατικών προβλέψεων και συμμετέχουν στο Κίνημά μας γιατί έχουν πίστη στις κοινές μας αξίες, στους στόχους που επιδιώκουμε, στον αγώνα που δίνουμε.

Όλους αυτούς, τούς καλούμε να συμμετέχουν και να συζητήσουμε στον προσυνεδριακό διάλογο, στο συνέδριό μας και στις πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν.