Ακόμα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο βωμό των social media. Συγκεκριμένα, γυναίκα στις Φιλιππίνες πέθανε δύο ημέρες αφότου έφαγε το «καβούρι του διαβόλου» για να φτιάξει βίντεο στα social media.

Η 51χρονη γυναίκα φέρεται να αρρώστησε σοβαρά την επόμενη μέρα, καθώς το ισχυρό κοκτέιλ νευροτοξινών πλημμύρισε το αίμα της. Οι γείτονες είπαν ότι η Έμμα είχε σπασμούς καθώς την μετέφεραν σε ένα τοπικό κέντρο υγείας.

Αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε, με τα χείλη της να γίνονται σκούρα μπλε, καθώς παρέμενε αναίσθητη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία της πνοή.