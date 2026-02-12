Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι συμφώνησαν σε όλα με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και ο Αμερικανός θα γίνει κάτοικος ΟΑΚΑ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο 31χρονος φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί στους Σανς. Πέρσι ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της Φενέρμπαχτσε στο δρόμο για την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Χέιζ Ντέιβις έμοιαζε κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όμως τα δεδομένα άλλαξαν μέσα στη μέρα, καθώς ο ίδιος προτιμούσε να μην αγωνιστεί στο Ισραήλ. Παράλληλα είχε και πρόταση από την πρώην ομάδα του, Φενέρμπαχτσε, αλλά δεν κάλυπτε τα «θέλω» του. Αυτά τα δεδομένα εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφή.

Ο 31χρονος Αμερικανός αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις τόσο στο «3» όσο και στο «4». Πρόκειται για ένα παίκτη με μεγάλο ταλέντο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Ντέιβις αναμένεται να φτάσει άμεσα στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

