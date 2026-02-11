Πιστή στην υπόσχεσή της, η ιαπωνική φίρμα αποκάλυψε μια ηλεκτρική παραλλαγή του Highlander με επταθέσια διάταξη και, σύμφωνα με τις συστάσεις, με το βλέμμα στις ανάγκες της αμερικανικής αγοράς, όπως επιβάλλει το μέγεθός του αλλά ίσως –όχι πια– ο αμιγώς ηλεκτρικός χαρακτήρας του, με δεδομένη την αλλαγή του «ανέμου» στις ΗΠΑ σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση.

Όπως και να έχει, το Highlander BEV είναι προορισμένο για τις ΗΠΑ, αξιοποιώντας ως αφετηρία μια αρχιτεκτονική που προέρχεται από τα μεγαλύτερα, συμβατικά και υβριδικά μοντέλα της Toyota σε μια τροποποιημένη εκδοχή που μπορεί να υποστηρίξει δύο μεγέθη μπαταριών αλλά και έναν ή περισσότερους κινητήρες καθώς παρά το μέγεθός του το Highlander BEV θα είναι διαθέσιμο και σε δικίνητες εκδόσεις εκτός από τις τετρακίνητες.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται μια δικίνητη έκδοση με απόδοση 224 ίπππων και 268 Nm ροπής και μια μπαταρία 77 kWh που υπόσχεται αυτονομία 461 χλμ. Οι τετρακίνητες εκδόσεις με δύο ηλεκτρικά μοτέρ μπορούν να συνδυαστούν είτε με την παραπάνω μπαταρία για μια αυτονομία 434 χλμ. είτε με την μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 95,8 kWh η οποία αυξάνει την διαθέσιμη αυτονομία στα 515 χλμ. Η ισχύς τους, ανεξαρτήτως επιλογής διαμορφώνεται σε 333 ίππους και 436 Nm ροπής.

Η μπαταρία των 95,8 kWh είναι η μεγαλύτερη που προσφέρεται σε μοντέλο της Toyota ενώ μια χρήσιμη λεπτομέρεια είναι ότι πρόκειται για συστοιχίες που κατασκευάζονται στο αμερικανικό εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών της Toyota, κάτι που ίσως εξηγεί και τον αρχικά αποκλειστικό αμερικανικό προσανατολισμό του.

Η Toyota δεν έχει ανακοινώσει τους ακριβείς χρόνους φόρτισης και τα σχετικά χαρακτηριστικά του συστήματος, σημειώνοντας μόνο ότι η διαδικασία αναπλήρωσης της ενέργειας έως το 80% απαιτεί λιγότερο από μισή ώρα.

Το αρχηγικό μέγεθος του μοντέλου του εξασφαλίζει μια εφάμιλλη ευρυχωρία στο εσωτερικό που ακόμα και με επτά θέσεις εξασφαλίζει αρκετό χώρο για επιβαίνοντες και αποσκευές. Η διάταξη μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε 2/3/2 ή εξαθέσια με τα λεγόμενα καθίσματα captain τα οποία αποτελούν δημοφιλή επιλογή στις ΗΠΑ και εξασφαλίζουν μια χροιά πολυτέλειας. Επίσης το Highlander BEV επωφελείται από τις τελευταίες εξελίξεις της Toyota σε επίπεδο εσωτερικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο interface, παραλαμβάνοντας δύο οθόνες 12,3 και 14,0 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και το infotainment αντίστοιχα. Τις εξοπλιστικές προδιαγραφές του ανήκουν επίσης ατμοσφαιρικός φωτισμός και πανοραμική ηλιοροφή.

Σε ό,τι αφορά την συνολική αισθητική του, οι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρικά Toyota θα αναγνωρίσουν την σχεδιαστική γλώσσα η οποία έχε προσαρμοστεί στον όγκο του μοντέλου με έξυπνες πτυχώσεις σε στρατηγικά σημεία να δίνουν μια πιο αιχμηρή όσο και δυναμική χροιά συνδυαστικά με στοιχεία όπως η χαρακτηριστική χάραξη στην οροφή και στις κολώνες και οι διογκωμένοι θόλοι. Την εικόνα συμπληρώνουν λεπτομέρειες όπως οι αναδυόμενες χειρολαβές και η διχρωμία αμαξώματος οροφής.