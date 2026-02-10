Γυναίκες που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Neurology Open Access» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Ισχυρή συσχέτιση

Από τη μελέτη προέκυψε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της μεσογειακής διατροφής και της μείωσης του κινδύνου για εγκεφαλικό, αν και δεν αποδείχθηκε ότι ο συγκεκριμένος τύπος διατροφής προλαμβάνει τα εγκεφαλικά.

Χαμηλότερα ποσοστά ισχαιμικών και αιμορραγικών εγκεφαλικών

Συγκεκριμένα οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο έλληνας καθηγητής Νευρολογίας του ΕΚΠΑ κ. Νικόλαος Σκαρμέας, κατέγραψαν χαμηλότερα ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων στις γυναίκες που ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή – και αυτό φάνηκε να αφορά τόσο τα ισχαιμικά όσο και τα αιμορραγικά εγκεφαλικά.

Στο ισχαιμικό εγκεφαλικό, που αποτελεί την πιο κοινή μορφή εγκεφαλικού επεισοδίου, η ροή του αίματος στον εγκέφαλο μπλοκάρεται λόγω κάποιου αιτίου όπως οι θρόμβοι. Στο αιμορραγικό εγκεφαλικό προκαλείται ρήξη σε κάποιο αιμοφόρο αγγείο και εμφανίζεται αιμορραγία στον εγκέφαλο.

Η «συνταγή» της μεσογειακής διατροφής

Η μεσογειακή διατροφή βασίζεται στην κατανάλωση πολλών λαχανικών, φρούτων, οσπρίων και ψαριών καθώς και υγιεινών λιπαρών όπως το ελαιόλαδο. Περιορισμένη είναι η κατανάλωση τροφών όπως τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τα κορεσμένα λιπαρά οξέα.

Προληπτικό «εργαλείο» η διατροφή

«Τα ευρήματά μας ενισχύουν τα αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι η υγιεινή διατροφή είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων» ανέφερε η Σοφία Γουάνγκ από το Ολοκληρωμένο Κέντρο για τον Καρκίνο του City of Hope στην Καλιφόρνια και προσέθεσε ότι «είχαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να δούμε πώς τα ευρήματά μας συνδέονται με τα αιμορραγικά εγκεφαλικά καθώς πολύ λίγες μεγάλες μελέτες έχουν ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο τύπο εγκεφαλικού».

Η μελέτη περιέλαβε 105.614 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 53 έτη που δεν είχαν ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου. Κάθε συμμετέχουσα συμπλήρωσε αναλυτικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διατροφή της στην αρχή της έρευνας. Στη συνέχεια οι ερευνητές δημιούργησαν ένα σκορ από το 0 ως το 9 με βάση το πόσο η διατροφή της κάθε εθελόντριας πληρούσε τις…. μεσογειακές διατροφικές επιταγές.

Το σκορ της μεσογειακής διατροφής

Οι συμμετέχουσες κέρδιζαν από έναν πόντο όταν κατανάλωναν περισσότερα δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και ψάρι σε σύγκριση με τον μέσο όρο του πληθυσμού καθώς και αν έπιναν μέτρια ποσότητα αλκοόλ. Κέρδιζαν επίσης από έναν πόντο αν έτρωγαν λιγότερο κόκκινο κρέας και γαλακτοκομικά σε σύγκριση με τον μέσο όρο.

Περίπου το 30% των συμμετεχουσών είχε σκορ 6-9- αυτές οι γυναίκες ανήκαν στην ομάδα της υψηλής υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής. Ποσοστό 13% είχε σκορ 0-2 (ομάδα χαμηλής υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής).

Μακροπρόθεσμη μελέτη

Οι συμμετέχουσες παρακολουθήθηκαν επί 21 χρόνια κατά μέσο όρο. Σε αυτή την περίοδο κατεγράφησαν 4.083 εγκεφαλικά επεισόδια – 3.358 ισχαιμικά και 72 αιμορραγικά εγκεφαλικά. Στις γυναίκες που ανήκαν στην ομάδα της χαμηλής υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής κατεγράφησαν 1.058 ισχαιμικά εγκεφαλικά και σε εκείνες της υψηλής υιοθέτησης 395 ισχαιμικά εγκεφαλικά.

Σε ό,τι αφορούσε τα αιμορραγικά εγκεφαλικά, κατεγράφησαν 211 επεισόδια στην ομάδα που δεν ακολουθούσε πιστά τη μεσογειακή διατροφή και 91 στην ομάδα που την είχε υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό.

Σημαντικά μικρότερος κίνδυνος

Αφού ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση εγκεφαλικού όπως το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα και η υπέρταση,φάνηκε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρέμεναν σημαντικές. Ο κίνδυνος ισχαιμικού εγκεφαλικού ήταν 16% χαμηλότερος και ο κίνδυνος αιμορραγικού εγκεφαλικού 25% χαμηλότερος στην ομάδα που ακολουθούσε πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή.

Προς νέους τρόπους πρόληψης των εγκεφαλικών

«Τα εγκεφαλικά αποτελούν κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας και είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ότι η βελτίωση της διατροφής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισής τους» σημείωσε η δρ Γουάνγκ και προσέθεσε ότι «απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματά μας αλλά και για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς πίσω από αυτά ώστε να βρούμε νέους τρόπους πρόληψης των εγκεφαλικών επεισοδίων».