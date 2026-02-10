Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών και όπως αποτυπώνεται στο βίντεο αυτοψία, που πραγματοποίησε ο Λευτέρης Καρχιμάκης στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση σε μεγάλο τμήμα του σιδηρόδρομου.

Συγκεκριμένα, και πάντα με βάση το βίντεο που ανήρτησε ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠαΣοΚ, στο Λιανοκλάδι υπάρχει τοπικός χειρισμός. Ενώ από το Λιανοκλάδι και μέχρι τη Λάρισα δεν υπάρχει τίποτα, ούτε τηλεδιοίκηση, ούτε τοπικός χειρισμός. Από τη Λάρισα δε και μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η ευθύνη δεν ανήκει στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), αλλά σε αυτό της Θεσσαλονίκης, για αυτό και δεν καταγράφεται στο βίντεο αν αυτό το τμήμα υπάρχει τηλεδιοίκηση ή όχι.

«Oλοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας-τηλεδιοίκησης δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του δικτύου»

Όπως δήλωσε στο ΒΗΜΑ ο κ. Καρχιμάκης μετά την αυτοψία του στο ΣΚΑ «το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS δεν υπάρχει. Το σύγχρονο σύστημα επικοινωνίας GSMR δεν είναι εγκατεστημένο στο σύνολο του τροχαίου υλικού. Παράλληλα το πολυδιαφημισμένο HEPOS, ένα σύστημα μη πιστοποιημένο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί πουθενά αλλού πέραν της Ελλάδας σύμφωνα με τους εργαζομένους, δεν λειτουργεί. Και η τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει στο σύνολο του δικτύου».

Ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠαΣοΚ κατέληξε τονίζοντας πως «ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας-τηλεδιοίκησης, είναι οι αυτόματοι φωτεινοί σηματοδότες, το GSMR και το λειτουργικό ETCS. Αυτός ο συνδυασμός δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του δικτύου».

Στο βίντεο αυτοψία εμφανίζεται και ο γενικός γραμματέας εργαζομένων του ΟΣΕ Νίκος Τσικαλάκης που καταγγέλλει πως το συγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης συγκοινωνιών υπολειτουργεί. «Εργάζονται 22 άτομα, ενώ για να λειτουργήσει με ασφάλεια χρειάζονται 37 άτομα έμπειρο εκπαιδευμένο προσωπικό».

Η κόντρα Κυρανάκη – Καρχιμάκη

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του ΠαΣοΚ, στις 08/03/2023 o τότε Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης δεσμεύθηκε για ολοκλήρωση των μέτρων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο «το επόμενο διάστημα».

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη δέσμευση επαναλαμβάνεται στις 27/04/2023, αυτή την φορά πιο αναλυτικά «θα ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση και η αυτόματη πέδηση στο κομμάτι του κύριου άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη». Στις 21/11/2023 ο Χρήστος Σταϊκούρας δεσμεύεται για αποκατάσταση των μέτρων ασφαλείας στις αρχές του 2025.

Ενώ στις 14/01/2026 ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απευθύνεται προς τον Λευτέρη Καρχιμάκη και ξεκινά η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, καλώντας τον να επισκεφθεί το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών δήλωσε απυεθυνόμενος στον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠαΣοΚ «να επισκεφτεί το κέντρο τηλεδιοικήσης Αχαρνών να δει με τα μάτια του πως λειτουργεί η τηλεδιοικήση». Ο Λευτέρης Καρχιμάκης σήκωσε το γάντι και το επίμαχο βίντεο δημιουργήθηκε μετά την πρόσκληση Κυρανάκη.

Απάντηση Κυρανάκη

Στο θέμα της τηλεδιοίκησης αναφέρθηκε σήμερα το πρωί και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογραμμίζοντας σε συνέντευξη του στο Open πως τα ελληνικά τρένα θα έχουν τηλεδιοίκηση στο 100% των γραμμών της διαδρομής Αθήνα Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2026. Τόνισε επίσης πως θα υπάρξει και σήμανση και το σύστημα αυτόματης πέδησης, που δεν υπήρχε στη σύμβαση 717 και γίνεται από την παρούσα κυβέρνηση.

Τις δηλώσεις αυτές δεν άφησε αναπάντητες ο Λευτέρης Καρχιμάκης, που σημείωσε πως «μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο από το ΣΚΑ, ο υπουργός βγήκε σε τηλεοπτικό σταθμό σήμερα στις 10/02/2026 και αναίρεσε το «Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί» που είχε δηλώσει στις 14/1/2026 λέγοντας πως η τηλεδιοίκηση στο βασικό δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι ολοκληρωμένη το καλοκαίρι.

Πάντως από το ΠαΣοΚ επισημαίνουν πως η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο δεν θα έπρεπε να είναι θέμα αντιπαράθεσης. «Θα έπρεπε να μας ενώνει, για να συμβεί όμως αυτό η κυβέρνηση θα έπρεπε να δέχεται με ειλικρίνεια την τεκμηριωμένη κριτική και όχι να εγκαλεί. Ο εκάστοτε υπουργός δε, θα έπρεπε να ακούει με προσοχή τις προτάσεις των κομμάτων, όπως αυτή που κατέθεσε το ΠαΣοΚ στο τελευταίο νομοσχέδιο για τον σιδηρόδρομο και όχι να επενδύει σε παιχνίδια εντυπώσεων» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.