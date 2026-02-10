Η Ελένη Γκρήγκοβιτς, κοινοβουλευτική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή, ποια ερωτήματα θέτει η αντιπολίτευση και ποιες απαντήσεις δίνει η κυβέρνηση για το ναυτικό δυστύχημα στη Χίο. Πώς η Βουλή υποδέχθηκε τον νέο μεταναστευτικό νόμο, με φόντο όσα συνέβησαν στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στο podcast με τίτλο «Γιατί είναι πολιτικό θέμα το ναυάγιο στη Χίο» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:28 Τι πληροφορίες έχουμε μέχρι τώρα για το ναυάγιο στα ανοιχτά της Χίου.

1:29 Το αφήγημα της κυβέρνησης σχετικά με τις απενεργοποιημένες κάμερες ασφαλείας του σκάφους του λιμενικού.

2:26 Τα ερωτήματα που θέτει η αντιπολίτευση σχετικά με τη ναυτική τραγωδία της Χίου.

3:35 Οι παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών και η απάντηση της κυβέρνησης.

5:05 Τα πυρά κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε μέλη ΜΚΟ και την αντιπολίτευση.

7:02 Τι περιλαμβάνει ο νέος μεταναστευτικός νόμος που ψηφίστηκε προ ημερών.

8:35 Ποια άρθρα του νόμου υπερψηφίστηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης.

