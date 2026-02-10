Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως είπε η κ. Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».

«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», επεσήμανε. «Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να αποκατασταθούν οι σχέσεις», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δηλώσεις της ελληνικής ηγεσίας για τα αποτελέσματα της ρωσικής διπλωματικής δραστηριότητας το 2025, ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι με την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία, όπως είπε, είχε οικοδομηθεί επί πολλές δεκαετίες.

Τόνισε ότι διαλύθηκε ένα ευρύ φάσμα της ρωσοελληνικής συνεργασίας, που εκτεινόταν από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι, σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, δεν έχει καταγραφεί καμία μεταβολή στη στάση της επίσημης Αθήνας απέναντι στη Μόσχα.

Παράλληλα, καταλόγισε – δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει- στην ελληνική διπλωματία την υιοθέτηση «επιθετικών αντιρωσικών δηλώσεων» και τη διατύπωση «αβάσιμων ρωσοφοβικών κατηγοριών», υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία, όπως είπε, δεν θα επέτρεπε ποτέ να συμβεί κάτι αντίστοιχο εις βάρος της Ελλάδας.