Ανάρτηση για τις εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με τα βίντεο της μοιραίας αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών πήρε ο Νίκος Πλακιάς. Σε αυτήν επισημαίνει πως τα τέσσερα βίντεο που υπάρχουν στη δικογραφία είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα.

Την ίδια ώρα αναρωτιέται γιατί όσοι αμφισβητούν τη γνησιότητά τους δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά: «Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα “χαμένα βίντεο” και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί .

Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικού , αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο.

Επίσης εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε. Γιατί άραγε;».