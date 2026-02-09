Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στην περιοχή της Ευρυτανίας, με αποτέλεσμα ένας 59χρονος να βρει τραγικό θάνατο.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής, όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 59χρονος κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 300 μέτρων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε στροφή του δρόμου προς Τόρνο, σχεδόν απέναντι από την Ιερά Μονή Προυσού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, προσκυνητές που βρίσκονταν στο σημείο είδαν το ασημί όχημα να φεύγει από τον δρόμο και να καταλήγει στη χαράδρα. Στη συνέχει ειδοποίησαν τις Αρχές.

Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο στήθηκε εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή 31 πυροσβεστών, μεταξύ των οποίων στελέχη της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της 4ης ΕΜΟΔΕ από τη Λαμία. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω του βάθους και της μορφολογίας της περιοχής.

Νεκρός ο 59χρονος οδηγός

Λίγο μετά τις 20:30, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό του οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για 59χρονο άνδρα από την περιοχή του Τόρνου.