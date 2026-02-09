Μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που είχε αναπτύξει μια ύπουλη μέθοδο κλοπών από οδηγούς εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας.

Τα μέλη της συμμορίας εντόπιζαν πολίτες αμέσως μετά από αναλήψεις χρημάτων και τους έστηναν παγίδες στον δρόμο, καταφέρνοντας μέσα σε ελάχιστα λεπτά να τους αφαιρούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι η δράση τους εκτεινόταν σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Παρακολούθηση έξω από τράπεζες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δράστες χρησιμοποιούσαν όχημα, το οποίο νοίκιαζαν με πλαστά στοιχεία. Με αυτό κινούνταν κοντά σε τραπεζικά καταστήματα, παρακολουθώντας πολίτες που εισέρχονταν για συναλλαγές. Στη συνέχεια τους ακολουθούσαν και περίμεναν τη κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσουν».

Η μέθοδος με το σκασμένο λάστιχο

Οι δράστες έσκαγαν τα ελαστικά του οχήματος, ώστε ο οδηγός να αναγκαστεί να σταματήσει. Τα μέλη της ομάδας πλησίαζαν τα θύματα προσποιούμενα ότι προσφέρουν βοήθεια. Μέσα σε δευτερόλεπτα αφαιρούσαν τα χρήματα και εξαφανίζονταν.

Από την έρευνα της αστυνομίας εξιχνιάστηκαν δέκα περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό παράνομο όφελος της ομάδας να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν η ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.