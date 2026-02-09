Επιτέλους, ύστερα από αγώνα χρόνων πετύχαμε την καθιέρωση της ημέρας της συνδεμένης με τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, αφού άλλες χώρες πολύ πριν από εμάς κατοχύρωσαν αντίστοιχη μέρα. H πρωτοβουλία για την καθιέρωση μιας ημέρας αφιερωμένης στην ελληνική γλώσσα ξεκίνησε το 2014 από έμπνευση του καθηγητή Γιάννη Κορίνθιου. Ο έλληνας καθηγητής διδάσκει από το 1979 Νεοελληνική Γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Ανατολικών Σπουδών της Νάπολης και στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας. Αγωνίστηκε επί χρόνια για να επιτύχει τον στόχο του και στην προσπάθεια αυτή κινητοποιήθηκαν και πρωτοστάτησαν τα κλασικά λύκεια και η Ελληνική Κοινότητα της Νάπολης και της Καμπανίας.

Με τον καθηγητή Γ. Κορίνθιο συνεργαστήκαμε από την αρχή του ωραίου αυτού αγώνα του, το 2014, και στη συνέχεια με καθηγητές της Ελλάδας και του εξωτερικού: τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη (Ελλάδα), τον καθηγητή Χρήστο Κλαίρη (Γαλλία), τον καθηγητή Αναστάσιο Τάμη (Αυστραλία) και τον καθηγητή Φίλιππο Τρεβεζά (ΗΠΑ). Οι δύο πρώτοι καθηγητές σε συνεργασία με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην Ουνέσκο Γεώργιο Κουμουτσάκο συνέταξαν το κείμενο της απόφασης για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Ο καθηγητής Γ. Κορίνθιος τιμήθηκε για την πρωτοβουλία του από την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, και από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Μια τέτοια εθνική επιτυχία απαιτούσε όραμα και αγώνα συνεχή, και το ευτύχημα ήταν ότι υπήρξαν και τα δύο. Απέμενε το πιο σοβαρό και δύσκολο στάδιο της έγκρισης του αιτήματος από την Ουνέσκο. Η ελληνική διπλωματία, ευτύχησε να έχει Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ουνέσκο, τον κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, που με τις άοκνες προσπάθειές του, πέτυχε την συμφωνία για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Το έργο του είναι αξιοθαύμαστο, γιατί έκανε το όραμα του πανεπιστημιακού δασκάλου της ομογένειας για την Ελλάδα πραγματικότητα, και χάρισε μια σημαντική, ιστορική επιτυχία στη χώρα μας.

Η Ελλάδα γιορτάζει φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με επίσημη εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών που θα τιμήσουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός, ως κεντρικός ομιλητής, καθώς και με πολλές άλλες εκδηλώσεις, και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Στην Νάπολη, εξάλλου, όπου επί χρόνια τιμάται η ελληνική γλώσσα, διοργανώνεται επίσημος εορτασμός από τον εμπνευστή της ημέρας αυτής, καθηγητή Γιάννη Κορίνθιο, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Η αναγνώριση της γλώσσας μας, όμως, δεν πρέπει στο εξής να εορτάζεται απλώς ως μια ιστορική επέτειος. Οφείλουμε οι Ελληνες να συνειδητοποιήσουμε την αξία και τη σημασία της, να την αγαπήσουμε και να μην αποφεύγουμε να την χρησιμοποιούμε, παραμένοντας υπό το αφελές σύνδρομο της «ασθενούς» γλώσσας.

Εξάλλου, η ελληνική πολιτεία οφείλει να στηρίξει την Ομογένεια, που συνέβαλε αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια, και να ενισχύσει τις έδρες ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Θυμάμαι όταν ήμουν Ειδική Γραμματέας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με υπουργό Παιδείας τον κ. Πέτρο Ευθυμίου, είχαμε στηρίξει ιδιαίτερα τις έδρες αυτές, καθώς κάποιες είχαν καταργηθεί με κόστος ανυπολόγιστο για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της.

Δυστυχώς, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση και στα σχολεία. Εννέα, μάλιστα, ευρωπαϊκές χώρες έκρουσαν, πριν καιρό, τον κώδωνα του κινδύνου στην Ελλάδα με επιστολή τους, όπου τόνισαν τα σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικές μονάδες στο εξωτερικό, προτείνοντας και λύσεις. Η έλλειψη εκπαιδευτικών, η υποστελέχωση των δομών οδηγεί σε υπολειτουργία ή και αναστολή τμημάτων, με αποτέλεσμα να στερούνται τα ελληνόπουλα της δυνατότητας να διδαχθούν την γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Πιστεύω ότι τώρα, μετά και την επιτυχία, στην οποία ουσιαστικά συνέβαλε η Ομογένεια, θα αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα αυτό.

Ο Αριστοτέλης τόνισε ότι «είμαστε ό,τι κατ’ επανάληψη πράττουμε, γιατί η αριστεία, δεν είναι πράξη, αλλά συνήθεια», υπονοώντας ότι η επιτυχία απαιτεί συνεχή δράση και όχι εφάπαξ νίκες. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την επιτυχία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.