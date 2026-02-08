Απάντηση σε δημοσίευμα που επιχειρεί να συνδέσει το όνομά του με τον Τζέφρι Έπσταϊν δίνει ο Γιώργος Παπανδρέου, διαψεύδοντας με απόλυτο τρόπο οποιαδήποτε σχετική αναφορά.

Όπως τονίζει, ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός καταγγέλλει ως σκόπιμα παραπλανητική την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως δήθεν «αποκάλυψη» ή «σκοτεινή διαδρομή» η απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank, αναφορικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015, όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη.

Υπενθυμίζει ότι, σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούσαν επιλογή, αλλά υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Ο Γιώργος Παπανδρέου σημειώνει ότι, όταν δεν μπορούν να αντικρουστούν πολιτικές επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά κάποιοι επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Τέλος, κάνει λόγο για το βαρύ τίμημα που έχει πληρώσει η χώρα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες επιχείρησαν να αποσιωπήσουν τα πραγματικά αίτια της κρίσης, καταλήγοντας με το μήνυμα: «Τέλος η λάσπη».