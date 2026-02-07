Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι, ύστερα από δύο επιθέσεις με αιχμηρό αντικείμενο σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών ανδρών. Οι αρχές εξετάζουν αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:50, όταν ένας 29χρονος δέχθηκε επίθεση στην οδό Κούρτιου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», φέροντας διαμπερές τραύμα στον γλουτό. Λίγη ώρα αργότερα, στην οδό Στεφανοπούλου 5 εντοπίστηκε πεταμένο το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Σχεδόν την ίδια ώρα, δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Παρθενόπης, όπου ένας 25χρονος δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι» πριν του επιτεθούν. Ο νεαρός υπέστη ελαφρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε επίσης στον «Ευαγγελισμό» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει αν οι δύο επιθέσεις σχετίζονται μεταξύ τους, ωστόσο το γεγονός ότι σημειώθηκαν σε κοντινή χρονική στιγμή και στην ίδια ευρύτερη περιοχή έχει θέσει τις υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά.