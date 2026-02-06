Σε φάση επιθετικής ανάπτυξης εισέρχεται η Box Now, με στόχο την πρώτη θέση στον τομέα των smart lockers και του last mile του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για το 2026, ο όμιλος σχεδιάζει νέες επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, προκείμενου να επεκτείνει γεωγραφικά τις δραστηριότητές του. Τον Μάιο του 2026 η Box Now θα εισέλθει στη Σλοβενία. Στρατηγική επιλογή της διοίκησης είναι η σταδιακή παρουσία σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αποκλειστική εστίαση στο μοντέλο των lockers.

Όπως ανέφερε ο CEO της Box Now, Λευτέρης Παπαδημητρίου η ζήτηση για τέτοιου τύπου λύσεις αυξάνεται σταθερά, τονίζοντας πως «με σταθερές επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύουμε τη θέση μας στην Ελλάδα και επεκτεινόμαστε δυναμικά σε νέες αγορές».

Σήμερα, το δίκτυο της Box Now περιλαμβάνει περίπου 4.500 lockers και 360.000 θυρίδες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Για το 2026, ο στόχος είναι η ανάπτυξη 5.500 lockers και 600.000 θυρίδων ενώ παράλληλα ο όμιλος στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό των διακινούμενων δεμάτων, από 44 εκατ. το 2025 σε περίπου 100 εκατ.

Η παρουσία της Box Now στη Ελλάδα

Η ελληνική αγορά αποτελεί τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Box Now. Η εταιρεία διατηρεί μερίδιο 19%-22% στις εγχώριες ταχυμεταφορές όπως η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος και η Σαντορίνη και περίπου 25 εκατ. διακινούμενα δέματα.

Στα smart lockers διατηρεί κυρίαρχη θέση, με 200.000 θυρίδες σε 2.300 σημεία, όταν ο συνολικός αριθμός θυρίδων του υπόλοιπου ανταγωνισμού δεν ξεπερνά τις 130.000. Στόχος για το τέλος του 2026 είναι οι 300.000 θυρίδες και παρουσία σε έως 2.800 σημεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην περιφέρεια και τα νησιά, με στρατηγικό στόχο την παρουσία σε όλα τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

Υποδομές, τζίρος και νέες υπηρεσίες

Στο επενδυτικό πλάνο εντάσσεται και η ανάπτυξη νέου, πλήρως αυτοματοποιημένου hub στον Ασπρόπυργο, άνω των 10.000 τ.μ., που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Παράλληλα, τα Box Now Stores -περίπου 100 σήμερα- ενισχύουν τη φυσική παρουσία του δικτύου.

Ο κύκλος εργασιών για το 2025 εκτιμάται κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιος από το 2024, ενώ για το 2026 προβλέπεται αύξηση 70%-80%. Σημαντική συμβολή προέρχεται από την υπηρεσία «Στείλε Δέμα», η οποία καταγράφει ετήσια αύξηση 150%, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση του ρόλου της Box Now πέρα από το στενό πλαίσιο του e-commerce.

Πηγή: ot.gr