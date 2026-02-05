Παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα από το Άμπου Ντάμπι για τις συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι θετικά και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει σε μια ακόμα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σειρά «επιτυχημένων» πληγμάτων σε υποδομή ρωσικής εγκατάστασης εκτόξευσης πυραύλων μέσου βεληνεκούς τον Ιανουάριο.

Έπληξαν σιλό πυραύλων με τους Flamingo

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ότι ορισμένα κτίρια υπέστησαν ζημιές, ένα υπόστεγο για αεροπλάνα υπέστη «σημαντικές» ζημιές και προσωπικό απομακρύνθηκε από το πεδίο δοκιμών του Καπούστιν Γιαρ κοντά στην Κασπία, χωρίς να διευκρινίσει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες έγιναν οι επιθέσεις αυτές.

Ο στρατός υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε τις δυνατότητές του μεγάλου βεληνεκούς για να διεξαγάγει αυτά τα πλήγματα, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανικής κατασκευής πυραύλου Flamingo.

Τέρμα το Starlink για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Στο μεταξύ ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φεντόροφ ανακοίνωσε σήμερα ότι απενεργοποιήθηκαν τερματικοί σταθμοί του δορυφορικού διαδικτυακού συστήματος Starlink τους οποίους χρησιμοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ο Φεντόροφ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να καταρτίζει κατάλογο επαληθευμένων τερματικών που είναι εγκεκριμένοι για επιχειρήσεις και ότι η πρώτη δέσμη σε αυτόν τον κατάλογο είναι ήδη επιχειρησιακή.