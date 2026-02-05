Σε θετικό κλίμα ξεκίνησε -σύμφωνα με την ρωσική πλευρά- η δεύτερη μέρα των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Άμπου Ντάμπι που στόχος τους είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις του ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στις διαπραγματεύσεις σημειώνεται πρόοδος και θετική κινητικότητα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις του επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σχετικά με την πρώτη μέρα των συνομιλιών, σύμφωνα με τον οποίο αυτές ήταν «ουσιαστικές και παραγωγικές, με επικέντρωση σε συγκεκριμένα βήματα και πρακτικές λύσεις».

Ο Ουμέροφ διευκρίνισε ότι και σήμερα οι αξιωματούχοι θα εργαστούν με τα ίδια σχήματα όπως και την πρώτη ημέρα: τριμερείς διαβουλεύσεις, ομαδικές συζητήσεις και στη συνέχεια εκ νέου κοινό συντονισμό των θέσεων.

«Η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω της εφαρμογής Telegram. Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εντατική εργασία για την αποκατάσταση των σχέσεων της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της κοινής ομάδας εργασίας ΗΠΑ–Ρωσίας για οικονομικά ζητήματα.

«Οι πολεμοχαρείς κύκλοι από την Ευρώπη και τη Βρετανία προσπαθούν συνεχώς να παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και να τη χειραγωγούν. Και όσο περισσότερες είναι αυτές οι προσπάθειες, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι σημειώνεται ξεκάθαρη πρόοδος», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του. «Υπάρχει θετική κίνηση προς τα εμπρός», πρόσθεσε.

Πίεση Τραμπ για εξεύρεση συμβιβασμού

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα για την εξεύρεση ενός συμβιβασμού που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου. Ωστόσο, παρά τους πολλαπλούς γύρους επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε βασικά ζητήματα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο τρέχων γύρος συνομιλιών διαφέρει από προηγούμενες προσπάθειες, καθώς στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν και στρατιωτικά στελέχη.

Τα πλέον σύνθετα ζητήματα αφορούν τις απαιτήσεις της Μόσχας για την παραχώρηση από το Κίεβο των εδαφών που εξακολουθεί να ελέγχει στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή υπό ρωσική κατοχή.

Ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας γραμμής βαριά οχυρωμένων πόλεων που θεωρούνται από τις ισχυρότερες αμυντικές θέσεις της Ουκρανίας. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος θα πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου και απορρίπτει κάθε μονομερή αποχώρηση των δυνάμεών του, τονίζοντας παράλληλα ότι επιδιώκει να ανακτήσει τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, τα οποία είχαν καταληφθεί πριν από την εισβολή του 2022. Αναλυτές εκτιμούν ότι από τις αρχές του 2024 η Ρωσία έχει αυξήσει τον έλεγχό της κατά περίπου 1,5% του ουκρανικού εδάφους.

Μετά τα σφοδρά ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας το βράδυ της Τρίτης, ενόψει των συνομιλιών, την Πέμπτη καταγράφηκαν λιγότερες αναφορές επιθέσεων. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική πρωτεύουσα.