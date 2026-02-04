Στο πολύνεκρο ναυάγιο της Χίου αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του νυν υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, για τη συνολική διαχείριση του ζητήματος.

Ο κ. Τσίπρας εκφράζει οδύνη, αλλά και οργή και ζητάει πλήρη διαφάνεια στη διερεύνηση της υπόθεσης: «Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο. Για άλλη μια φορά, το Αιγαίο γίνεται τάφος για ”ανώνυμους απελπισμένους”, που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον.

Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους ”δολοφόνους διακινητές”, πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα. Με την εμπειρία της ”διαχείρισης” της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση.

Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!».