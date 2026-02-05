Από τα Ιωάννινα στο Σίδνεϊ και από τη συλλογική μνήμη της διασποράς στο μέλλον της ελληνικής γλώσσας, το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» πραγματοποείται φέτος για πρώτη φορά στην Αυστραλία, μετά την επιτυχημένη παρουσία του στη Βοστώνη το 2024 και το 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός ζωντανού διεθνούς διαλόγου για τη γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, η πανεπιστημιούπολη του University of New South Wales στο Σίδνεϊ θα φιλοξενήσει ακαδημαϊκούς, ερευνητές, διανοούμενους, καλλιτέχνες και εκπροσώπους των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια πολυήμερη συνάντηση αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα και στις προκλήσεις της στον παγκόσμιο χώρο. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και υλοποιείται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα ελληνικά στην Αυστραλία

Ο φετινός θεματικός άξονας, με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα στην Αυστραλία: από τη μνήμη στο μέλλον», εστιάζει στην εμπειρία της ελληνικής διασποράς, φωτίζοντας τη διαδρομή της γλώσσας από τις πρώτες μεταναστευτικές γενιές έως τις σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης, τα ψηφιακά μέσα και τις υβριδικές παιδαγωγικές πρακτικές. Οι εργασίες του Θερινού Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθούν στο Rex Vowels Theatre του UNSW, ένα σύγχρονο, πλήρως προσβάσιμο αμφιθέατρο 300 θέσεων, εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες υβριδικής διδασκαλίας.

Τη διοργάνωση συνυπογράφουν το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του University of New South Wales και η Unity in Philia, με τη συμμετοχή και τη στήριξη ενός ευρύτατου δικτύου ακαδημαϊκών, πολιτιστικών και ομογενειακών φορέων από την Ελλάδα, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσά τους, πανεπιστήμια, πολιτιστικά κέντρα, επιστημονικές ενώσεις και οργανώσεις της ελληνικής διασποράς, που συνθέτουν έναν διεθνή χάρτη συνεργασιών γύρω από τη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Οι θεματικές του προγράμματος εκτείνονται από την ιστορία και τις προοπτικές της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία και τον ρόλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, έως τη συμβολή των κοινοτήτων, των εκκλησιών και των συλλόγων στη γλωσσική διατήρηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και στις συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων, θεσμών και επιχειρηματικών φορέων για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γλώσσας στον 21ο αιώνα.

«Ένας διεθνής θεσμός διαλόγου»

Όπως σημειώνει η ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, καθηγήτρια Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, «το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο αποτελεί έναν ζωντανό διεθνή θεσμό διαλόγου για τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση». Με τον φετινό θεματικό άξονα, όπως υπογραμμίζει, στόχος είναι «να συνδεθεί η γλωσσική κληρονομιά της ελληνικής διασποράς με τις σύγχρονες παιδαγωγικές, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις ανάγκες του αύριο», ώστε η ελληνική γλώσσα να παραμείνει «ζωντανή, δημιουργική και διεθνώς παρούσα».

Μετά από έντεκα χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια και στη διεθνή δικτύωση. Η φετινή διοργάνωση στο Σίδνεϊ επιβεβαιώνει τη δυναμική του ως γέφυρας ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τις κοινότητες και τους πολιτισμούς της διασποράς.

Δωρεάν συμμετοχή

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και επαγγελματίες με συναφή ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, ενώ οι εργασίες θα μεταδίδονται και διαδικτυακά. Έτσι, η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός της συνεχίζουν να συνομιλούν με τον κόσμο — από τη μνήμη στο μέλλον.