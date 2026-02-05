Με αφορμή τον πρώτο παγκόσμιο εορτασμό της Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων μετατρέπεται σε μια ζωντανή σκηνή τεχνών και ιδεών, με μια μεγάλη εκδήλωση-ύμνο στον ελληνικό πολιτισμό.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 12.00 το μεσημέρι, οι αίθουσες και οι χώροι του Σχολείου θα πλημμυρίσουν από ποίηση, μουσική και θεατρικά δρώμενα, σε μια γιορτή αφιερωμένη στον πλούτο, τη διαχρονικότητα και την παγκόσμια ακτινοβολία της ελληνικής γλώσσας.

Μια μεγάλη γιορτή για την ελληνική γλώσσα

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης θα είναι οι ίδιοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Αρσακείου Τιράνων, οι οποίοι, μέσα από δημιουργικές δράσεις, θα ιχνηλατήσουν τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού.

Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο Διευθυντής του Αρσακείου Ελληνοαλβανικού Κολεγίου Τιράνων, Νικόλαος Φραντζής, πρόκειται για μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό: «Μια μεγάλη γιορτή για το Σχολείο μας, μια μεγάλη γιορτή για την Ελληνική Γλώσσα. “Τη γλώσσα μας έδωσαν Ελληνική” και εμείς σήμερα, ως Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με 190 χρόνια ζωής, μπορούμε να πούμε πως “τη γλώσσα δίνουμε Ελληνική στα παιδιά της Αλβανίας”».

Η γλώσσα ως εργαλείο συνύπαρξης

Το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων, που λειτουργεί από το 1998 στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας, έχει καθιερωθεί ως ένας χώρος συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στον ελληνικό και τον αλβανικό πολιτισμό. Η εκδήλωση για την Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας έρχεται να υπογραμμίσει ακριβώς αυτόν τον ρόλο: τη γλώσσα ως γέφυρα, ως κοινό πολιτισμικό έδαφος και ως ζωντανό εργαλείο εκπαίδευσης και συνύπαρξης.

Στη γιορτή θα παραστούν γονείς και φίλοι του Σχολείου, σε μια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε έναν εορτασμό που δεν αφορά μόνο το παρελθόν της ελληνικής γλώσσας, αλλά και το μέλλον της, μέσα από τις νέες γενιές που τη μαθαίνουν, τη μιλούν και τη μεταφέρουν στον κόσμο.