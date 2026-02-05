Ο γερμανικός όμιλος ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την εκ νέου ενίσχυση της παρουσίας του στην κινεζική αγορά, προαναγγέλλοντας την πρόθεσή του, έως το 2030, να κατασκευάζει τοπικά τα αυτοκίνητα που προορίζονται για εκεί (έως και 34 νέα μοντέλα) με αφετηρία μια νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική η οποία έχει εξελιχθεί με την συνδρομή του τοπικού εταίρου του, Xpeng.

Σύμφωνα με τις συστάσεις η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει την μείωση του χρόνου εξέλιξης ενός νέου μοντέλου κατά 30% αλλά και του κόστους εξέλιξης κατά 40% σε σχέση με την υφιστάμενη αρχιτεκτονική ΜΕΒ που αξιοποιούν τα σύγχρονα VW, χάρη στην μικρότερη πολυπλοκότητα, την ομαδοποίηση εξαρτημάτων σε μονάδες ελέγχου και την παραγωγή εξαρτημάτων με ίδιες δυνάμεις.

Η νέα αρχιτεκτονική η οποία ονομάζεται China Electronic Architecture (CEA) και για την εξέλιξη της οποίας η VW συνεργάστηκε με την Xpeng, παράγεται στην Hefei, με την VW να έχει εξασφαλίσει την σχετική αυτονομία στο τοπικό κέντρο στην λήψη αποφάσεων προς όφελος της επιτάχυνσης των διαδικασιών.

«Έχουμε βελτιστοποιήσει το σύστημά μας προκειμένου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αλλά και να προσφέρουμε προϊόντα με “κινεζική” ταχύτητα και με βάση τις προτιμήσεις του τοπικού κοινού», δήλωσε ο Finn Cemmasson, ένας εκ τον επικεφαλής του εργαστηρίου της αρχιτεκτονικής CEA, υπεύθυνος για την αρμονική συνύπαρξη software και hardware.

O όμιλος έχει ήδη κάνει την αρχή στην Κίνα με την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική από τα τέλη του 2025, με την κατασκευή του πρώτου της μοντέλου εξολοκλήρου κατασκευασμένου από και για την κινεζική αγορά, του ηλεκτρικού coupe SUV ID Unyx 07.

Αν και το συγκεκριμένο μοντέλο μοιράζεται ορισμένα στοιχεία με το επίσης κινεζικής παραγωγής Cupra Tavascan, όπως σημειώνεται μέσα στο 2026 θα προστεθούν τέσσερα ακόμα νέα μοντέλα στις τοπικές γραμμές παραγωγής ενώ το 2027, θα ακολουθήσουν άλλα 10 ηλεκτρικής τεχνολογίας αλλά και ορισμένα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικής τεχνολογίας. Συνολικά ο γερμανικός όμιλος σχεδιάζει έως το 2030 να κατασκευάσει έως και 16 ηλεκτρικά μοντέλα υπό τα σήματα ID. Unyx , 16 plug-in υβριδικά και 12 με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Σε ό,τι αφορά τη στόχευση των παραπάνω, ο όμιλος έχασε ήδη από το 2024 την πρωτοκαθεδρία του στην κινεζική αγορά αρχικά από την BYD ενώ, το 2025 πέρασε στην τρίτη θέση πίσω από τις BYD και Geely, ως απόρροια της μείωσης των πωλήσεών του κατά έως και 17% το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.