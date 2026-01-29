Με κόστος που ξεπερνά τα 75 εκατ. δολάρια και προώθηση επιπέδου υπερπαραγωγής, το ντοκιμαντέρ «Melania» της Amazon προκαλεί αμηχανία και καχυποψία στο Χόλιγουντ. Η εμπλοκή της ίδιας της Πρώτης Κυριάς των ΗΠΑ, η επιλογή του σκηνοθέτη και η χρονική συγκυρία γεννούν ερωτήματα για το αν πρόκειται απλώς για μια κινηματογραφική επένδυση ή για μια πολιτική χειρονομία με βαρύ τίμημα.

Μάρκετινγκ… επιπέδου σούπερ ήρωα

Η καμπάνια θα ζήλευε ακόμα και το μεγαλύτερο blockbuster: 35 εκατ. δολάρια σε μάρκετινγκ, τηλεοπτικά σποτ κατά τη διάρκεια των play-offs του NFL, ταυτόχρονες πρεμιέρες σε 25 αίθουσες στις ΗΠΑ και συνολική διανομή σε 3.300 κινηματογράφους παγκοσμίως.

Το αποτέλεσμα; Όχι μια νέα ταινία υπερηρώων, αλλά το «Melania», ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τη Μελάνια Τραμπ τις ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της, ως προέδρου των ΗΠΑ.

Ποιος κρύβεται πίσω από την ταινία

Η ίδια η Μελάνια Τραμπ είναι παραγωγός του ντοκιμαντέρ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπρετ Ράτνερ — ο οποίος δεν είχε γυρίσει ταινία από το 2017, όταν πολλές γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η Amazon πλήρωσε 40 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα του «Melania», ποσό κατά περίπου 26 εκατ. υψηλότερο από την επόμενη προσφορά, που προήλθε από τη Disney. Στο πακέτο περιλαμβάνεται και μια σχετική docuseries που θα προβληθεί αργότερα μέσα στη χρονιά.

«Χωρίς καμία σχέση με την αγορά»

Το κόστος παραγωγής της ταινίας δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο αντίστοιχα ντοκιμαντέρ συνήθως δεν ξεπερνούν τα 5 εκατ. δολάρια. Το μάρκετινγκ των 35 εκατ. θεωρείται 10πλάσιο από αυτό άλλων κορυφαίων παραγωγών του είδους.

«Πρόκειται για το πιο ακριβό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών που δεν περιλαμβάνει μουσικά δικαιώματα», σχολίασε ο Τεντ Χόουπ, πρώην στέλεχος της Amazon Studios. «Πώς μπορεί να μην εκληφθεί ως προσπάθεια εύνοιας ή ακόμα και ως δωροδοκία»;

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τομ Πάουερς, προγραμματιστής ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ του Τορόντο, που χαρακτήρισε τη συμφωνία «σοκαριστική» και τόνισε ότι «δεν έχει καμία συσχέτιση με την πραγματική αγορά».

Εσωτερικές αντιδράσεις και… Λευκός Οίκος

Σύμφωνα με πηγές, εργαζόμενοι στο τμήμα ψυχαγωγίας της Amazon εξέφρασαν έντονες ανησυχίες, ενώ τους ξεκαθαρίστηκε ότι το πρότζεκτ ήταν εντολή της διοίκησης και δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν για πολιτικούς λόγους.

Το περασμένο Σάββατο, ο CEO της Amazon Άντι Τζάσι και ο επικεφαλής των Amazon Studios Μάικ Χόπκινς παρακολούθησαν ιδιωτική προβολή της ταινίας στον Λευκό Οίκο.

Η επίσημη απάντηση της Amazon ήταν λιτή: «Αδειοδοτήσαμε την ταινία για έναν και μόνο λόγο, γιατί πιστεύουμε ότι οι πελάτες θα τη λατρέψουν».

Η σύγκριση που προκαλεί αμηχανία

Για να γίνει αντιληπτό πόσο ασυνήθιστη είναι η στρατηγική της Amazon, αρκεί η σύγκριση με το «RBG», το ντοκιμαντέρ για τη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ. Παραγωγής 1 εκατ. δολαρίων, με μάρκετινγκ 3 εκατ., έκανε πρεμιέρα σε 34 αίθουσες και κατέληξε να αποφέρει 14 εκατ. δολάρια — το μεγαλύτερο πολιτικό ντοκιμαντέρ του 2018.

Η συν-σκηνοθέτις του «RBG», Τζούλι Κοέν, ήταν κατηγορηματική: «Από τη στιγμή που η Μελάνια Τραμπ είχε τον πλήρη έλεγχο του περιεχομένου, η ταινία δε διαθέτει καμία καλλιτεχνική ή δημοσιογραφική ακεραιότητα».

Από την προοδευτική ταυτότητα… σε στροφή 180 μοιρών

Μέχρι πρόσφατα, η Amazon ήταν γνωστή για ντοκιμαντέρ με έντονα προοδευτικό πρόσημο, όπως τα «I Am Not Your Negro», «Mayor Pete» και «All In: The Fight for Democracy». Και για τα τέσσερα αυτά φιλμ (μαζί με το «RBG»), συνολικά, η εταιρεία είχε δαπανήσει περίπου 12 εκατ. δολάρια — λιγότερα απ’ όσα για το «Melania» μόνο στο μάρκετινγκ.

Για το Χόλιγουντ, ένα είναι βέβαιο: το «Melania» δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ. Είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχήματα που έχει βάλει ποτέ η Amazon — και ίσως το πιο ακριβό πολιτικό μήνυμα που προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη.

Χλιαρά εισιτήρια και διεθνείς τριγμοί

Το «Melania» αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 5 εκατ. δολάρια, στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Αμερική — επίδοση αντίστοιχη με άλλα συντηρητικά ντοκιμαντέρ, αλλά με ασύγκριτα μικρότερο κόστος.

Στο εξωτερικό, οι προβλέψεις είναι ακόμα πιο απογοητευτικές. Στη Βρετανία, σε πολυκινηματογράφο του York, είχαν πουληθεί μόλις 6 εισιτήρια σε 451 διαθέσιμες θέσεις.

Στη Νότια Αφρική, η ταινία αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά, εν μέσω έντασης στις σχέσεις της χώρας με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει —χωρίς στοιχεία— την κυβέρνηση για «γενοκτονία των λευκών».