Παρότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Amazon βρίσκεται σε άνθηση, η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προχωρά σε απολύσεις 16.000 ακόμη εργαζομένων σε εταιρικές θέσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να εξοικονομήσει πόρους για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι περικοπές αυτές ήταν ευρέως αναμενόμενες στο εταιρικό προσωπικό της Amazon ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν η εταιρεία είχε απολύσει 14.000 εργαζομένους. Τότε, οι New York Times και άλλα μέσα είχαν αναφέρει ότι επρόκειτο να ακολουθήσει νέος γύρος απολύσεων τον Ιανουάριο, μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου αγορών.

Η Amazon δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων περικοπών θέσεων εργασίας στο μέλλον, διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να καθιερώσει έναν «νέο ρυθμό» απολύσεων ανά λίγους μήνες.

«Όπως πάντα, κάθε ομάδα θα συνεχίσει να αξιολογεί την υπευθυνότητα, την ταχύτητα και τη δυνατότητα καινοτομίας προς όφελος των πελατών και να προσαρμόζεται αναλόγως», ανέφερε σε ανάρτησή της η Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερη αντιπρόεδρος της Amazon για την εμπειρία ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογία. «Αυτό δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό από ό,τι σήμερα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ».

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 211 δισ. δολάρια

Την επόμενη εβδομάδα, η Amazon αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο, το οποίο περιλαμβάνει την περίοδο των εορταστικών αγορών. Αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 211 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη υπερέβησαν τα 21 δισ. δολάρια.

Κατά το προηγούμενο τρίμηνο, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 180 δισ. δολάρια, με τα κέρδη να ξεπερνούν επίσης τα 21 δισ. δολάρια.

Το μοτίβο αυτό θυμίζει τον μεγάλο γύρο απολύσεων στα τέλη του 2022 και τις αρχές του 2023, όταν η Amazon είχε καταργήσει σχεδόν 30.000 θέσεις εργασίας, καθώς προσπαθούσε να περιορίσει το κόστος μετά την πανδημία.

Ποια κατηγορία εργαζομένων επλήγη;

Οι απολύσεις του Οκτωβρίου κάλυψαν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, περίπου 2.000 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους, μεταξύ των οποίων στελέχη προσλήψεων, αναλυτές και μάνατζερ. Η κατηγορία που επλήγη περισσότερο ήταν οι μηχανικοί λογισμικού, ενώ στην Καλιφόρνια καταργήθηκαν περισσότερες από 1.500 θέσεις.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, είχε δηλώσει στους εργαζομένους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σταδιακά τη λειτουργία της εταιρείας με λιγότερους εργαζόμενους σε εταιρικές θέσεις. Ωστόσο, το φθινόπωρο ανέφερε στους επενδυτές ότι οι απολύσεις σχετίζονταν λιγότερο με την τεχνητή νοημοσύνη ή τα οικονομικά και περισσότερο με τη μείωση των επιπέδων γραφειοκρατίας. Παρ’ όλα αυτά, οι περικοπές σε διάφορα τμήματα βασίστηκαν σε στόχους περιορισμού του λειτουργικού κόστους.

Στο τρίτο τρίμηνο, η Amazon απασχολούσε 1.578.000 εργαζομένους. Η πλειονότητα αυτών είναι ωρομίσθιοι σε αποθήκες και επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οποίοι δεν επηρεάζονται άμεσα από τις νέες απολύσεις. Ωστόσο, η εταιρεία έχει επιδιώξει να μειώσει και αυτό το εργατικό δυναμικό, με φιλόδοξα σχέδια αντικατάστασης περισσότερων από 500.000 θέσεων εργασίας με ρομπότ.

Η Amazon μειώνει το κόστος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, ενώ ταυτόχρονα επενδύει τεράστια ποσά στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, προκειμένου να ανταγωνιστεί στην κούρσα κυριαρχίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρυσι, βρισκόταν σε πορεία δαπανών ύψους 125 δισ. δολαρίων για νέα data centers και άλλες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των επενδυτικών της προτεραιοτήτων, η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλείνει τα καταστήματα Amazon Go χωρίς ταμεία καθώς και τα παντοπωλεία Amazon Fresh. Η εταιρεία είχε ήδη περιορίσει το δίκτυο των Amazon Go τα προηγούμενα χρόνια και έχει αναθεωρήσει αρκετές φορές τη στρατηγική της στον τομέα των τροφίμων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, λειτουργούν σήμερα 14 καταστήματα Amazon Go, κυρίως κοντά στα κεντρικά γραφεία της στο Σιάτλ και στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, υπάρχουν περίπου 50 καταστήματα Amazon Fresh, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά βρίσκονται στην Καλιφόρνια, με ορισμένα να μετατρέπονται σε καταστήματα Whole Foods Market. Η Amazon ανακοίνωσε επίσης ότι επενδύει στην υπερταχεία διαδικτυακή παράδοση φρέσκων τροφίμων και σχεδιάζει να προσθέσει 100 νέα καταστήματα Whole Foods «τα επόμενα χρόνια».