Αντιδράσεις έχει προκαλέσει κύριο άρθρο της Washington Post που κατακεραυνώνει τον Ζοχράν Μαμντάνι. Το άρθρο, που έχει τίτλο «Ο Ζοχράν Μαμντάνι βγάζει τη μάσκα», προκάλεσε περισσότερα από 7.000 σχόλια αναγνωστών στο ίντερνετ, στη συντριπτική πλειονότητα αρνητικά, με πολλούς να δηλώνουν τόσο εξοργισμένοι, που ακύρωσαν ή θα ακυρώσουν τη συνδρομή τους στην εφημερίδα.

Η Συντακτική Επιτροπή της Washington Post, που υπογράφει το άρθρο (editorial), αποκαλεί τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης «Generalissimo», όρο που έχει επικρατήσει να λέγεται για δικτάτορες: «Μια νέα εποχή ταξικού πολέμου ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη και κανένας δεν είναι πιο χαρούμενος από τον Generalissimo Ζοχράν Μαμντάνι», αναφέρει, κατηγορώντας τον ότι στη νικητήρια ομιλία του μετά τις δημοτικές εκλογές, στις 4 Νοεμβρίου, έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο.

«23 θυμωμένα λεπτά»

«Επί 23 θυμωμένα λεπτά, διαποτισμένα με ταυτοτικές πολιτικές και έκδηλη αγανάκτηση, ο Μαμντάνι εγκατέλειψε την ψύχραιμη στάση του και κατέστησε σαφές ότι η δική του αντίληψη για την πολιτική δεν αφορά την ενότητα. Δεν αφορά το να δοθεί στους ανθρώπους η δυνατότητα να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό τους. Αφορά τον εντοπισμό ταξικών εχθρών — από τους ιδιοκτήτες που εκμεταλλεύονται τους ενοικιαστές ως τα ”αφεντικά” που εκμεταλλεύονται τους εργάτες — και στη συνέχεια την εξόντωσή τους. Στόχος του δεν είναι η αύξηση του πλούτου, αλλά η αναδιανομή του σε προνομιακές ομάδες», λέει το άρθρο.

Συνεχίζει, παρατηρώντας ότι ανάμεσα στους νεοϋορκέζους ψηφοφόρους, μεγαλύτερο σκεπτικισμό για τις «ουτοπικές υποσχέσεις» του Μαμντάνι έδειξαν όσοι έχουν γεννηθεί στην πόλη και δεν έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. «Ο Μαμντάνι τα πήγε καλύτερα ανάμεσα στους νεοφερμένους και σε εκείνους που έχουν υψηλά πτυχία», προσθέτει και καταλήγει: «Προφανώς, το να ζεις στη Νέα Υόρκη επί δεκαετίες – και να βλέπεις από πρώτο χέρι τι λειτουργεί και τι όχι, όταν πρόκειται για τη διοίκηση μιας πόλης – χαρίζει περισσότερη σοφία από ένα μεταπτυχιακό».

«Πέρα για πέρα αποκρουστικό»

«Αυτό το κύριο άρθρο για τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης είναι πέρα για πέρα αποκρουστικό. Ούτε καν προσποιείται ότι έχει γραφτεί από δημοσιογράφους και επιδεικτικά διεκδικεί τον ρόλο του εκπροσώπου της τάξης των δισεκατομμυριούχων», σχολιάζει ένας αναγνώστης, υπονοώντας, όπως πολλοί άλλοι, ότι το επίμαχο άρθρο γράφτηκε καθ’ υπόδειξη του Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτη της Amazon, ο οποίος έχει και την Washington Post. Πολλοί διαψεύδουν στα σχόλια ότι η νικητήρια ομιλία του Μαμντάνι ήταν οργισμένη, γεμάτη ταξικό μίσος και διαφορετική απ’ όσα έλεγε προεκλογικά – και έχουν δίκιο, η ομιλία υπάρχει στο ίντερνετ για όποιον θέλει να το διαπιστώσει.

Άλλοι αναγνώστες επικρίνουν τον τόνο του editorial και τη γλώσσα, κυρίως τον όρο «Generalissimo». Είναι αλήθεια ότι ο τόνος του συγκεκριμένου κύριου άρθρου διαφέρει από άλλα editorial που δημοσιεύονται καθημερινά στην ίδια εφημερίδα, κυρίως ως προς το ότι μοιάζει εμπαθές και «προκατειλημμένο», όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί στα σχόλια.

«Τα κύρια άρθρα (editorials) εκφράζουν τις απόψεις της εφημερίδας ως θεσμού, όπως διαμορφώνονται μέσα από συζήτηση μεταξύ των μελών της Συντακτικής Επιτροπής, η οποία ανήκει στο τμήμα των άρθρων γνώμης και είναι ανεξάρτητη από το δημοσιογραφικό τμήμα», γράφει η Washington Post.

Περίληψη σχολίων από ΤΝ

Σύμφωνα με την περίληψη της Τεχνητής Νοημοσύνης, που η ίδια η Washington Post παρέχει για να συνοψίσει τα περισσότερα από 7.000 σχόλια κάτω από το συγκεκριμένο άρθρο, οι αναγνώστες γενικώς υποστηρίζουν ότι «χαρακτηρίζει περισσότερο τη Συντακτική Επιτροπή της Washington Post και τις προκαταλήψεις της, παρά τον ίδιο τον Μαμντάνι».

Στα σχόλια «υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο δυσαρέσκειας σχετικά με την κατεύθυνση της αρθρογραφίας της εφημερίδας, με ορισμένους αναγνώστες να αναρωτιούνται για την επιρροή της ιδιοκτησίας και να εκφράζουν ανησυχία για τη φαινομενική αλλαγή στον τόνο της εφημερίδας». Το συμπέρασμα είναι, πάντα σύμφωνα με την ΤΝ της εφημερίδας, ότι «συνολικά, η συζήτηση δείχνει ένα χάσμα ανάμεσα στην οπτική της Συντακτικής Επιτροπής και στις απόψεις πολλών αναγνωστών».

Το μοναδικό κοινό Μαμντάνι-Τραμπ

Το Columbia Journalism Review (CJR), το περιοδικό για επαγγελματίες δημοσιογράφους, που εκδίδει η Μεταπτυχιακή Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη και είναι η πιο σεβαστή φωνή δημοσιογραφικής κριτικής στις ΗΠΑ, έγραψε ότι ο Μαμντάνι, «ο 34χρονος Δημοκρατικός Σοσιαλιστής, που θα αναλάβει δήμαρχος της Νέας Υόρκης», είναι πολύ καλός στα νέα μέσα. «Δεν έχει άλλωστε επιλογή. Τα παλαιά μέσα τον μισούν». Το CJR προσθέτει ότι «τα μόνα δύο πολιτικά πρόσωπα, τις τελευταίες δεκαετίες,που δέχτηκαν το ίδιο επίπεδο γενικευμένης εχθρότητας» είναι ο Μπέρνι Σάντερς και ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το μοναδικό κοινό που τους ενώνει είναι ότι όλοι, σε διαφορετικό βαθμό, επιδίωξαν να ανατρέψουν το κατεστημένο. Αυτό θα ενοχλεί πάντα τέτοιες εφημερίδες».

Η Μάργκαρετ Σάλιβαν, που έχει υπάρξει κριτικός μέσων ενημέρωσης για τους New York Times και την Washington Post, γράφει στο Substack ότι δεν έχει ιδέα «αν ο Μαμντάνι θα είναι καλός δήμαρχος, αν είναι το πρόσωπο της νέας αριστεράς ή η σωτηρία του Δημοκρατικού Κόμματος». Αλλά συνεχίζει, χαρακτηρίζοντας «παραληρηματικό» το κύριο άρθρο της Washington Post, το οποίο κατηγορεί ότι «παραποιεί άγρια» τη νικητήρια ομιλία του Μαμντάνι. «Το editorial αυτό δε θα είχε δημοσιευτεί στην Washington Post πριν από ένα χρόνο, όμως βρισκόμαστε πλέον σε νέα εποχή», λέει.