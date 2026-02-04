Η Melinda Gates σπάει τη σιωπή της για τα έγγραφα Epstein και ζητά εξηγήσεις από τον Bill Gates

Η ίδια περιέγραψε τις προσωπικές της δυσκολίες:

«Οι αποκαλύψεις αυτές μου προκαλούν έντονο προσωπικό πόνο, καθώς μου θυμίζουν ότι τόσο η ίδια όσο και οι κόρες μου έχουμε περάσει από αυτές τις ηλικίες. Οπότε, για μένα, είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που έρχονται στο φως αυτές οι λεπτομέρειες γιατί μου φέρνουν αναμνήσεις από πολύ, πολύ οδυνηρές στιγμές στον γάμο μου».

@imdb

Η Melinda Gates αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στα ζητήματα που αφορούν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τις φερόμενες ενέργειες του πρώην συζύγου της:

«Όταν ρωτήθηκα για τις πρόσφατες λεπτομέρειες σχετικά με τις φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην συζύγου μου και το ότι σχεδίαζε να μου δώσει αντιβιοτικό για την καταπολέμηση μιας σεξουαλικώς μεταδιδόμενης ασθένειας που κόλλησε από Ρωσίδες, απάντησα λυπημένη. Απλώς απίστευτη θλίψη. Απίστευτη θλίψη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με όσα ήρθαν στο φως και ότι έχει προχωρήσει στη ζωή της:

«Έχω επιλέξει συνειδητά να απομακρυνθώ και να προχωρήσω, βρίσκοντας πλέον ένα απρόσμενα όμορφο σημείο στη ζωή μου. Οπότε, όποιες ερωτήσεις παραμένουν για το τι δεν ξέρω και δεν μπορώ καν να αρχίσω να τις γνωρίζω, είναι για αυτούς τους ανθρώπους και ακόμη και για τον πρώην σύζυγό μου. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν, όχι εγώ».

Τα έγγραφα Epstein και η κοινωνική διάσταση

Melinda Gates says Bill Gates needs to answer questions about the Epstein files. https://t.co/h2u4aTdpRI



🎥: Wild Card With Rachel Martin pic.twitter.com/CBliZ89wBF — TMZ (@TMZ) February 3, 2026

Τα πρόσφατα έγγραφα περιλαμβάνουν emails, φωτογραφίες και σχέδια μηνυμάτων που αποκαλύπτουν τη συναναστροφή του Jeffrey Epstein με ισχυρούς επιχειρηματίες, πολιτικούς και celebrities. Παρά τις σοβαρές κατηγορίες, εκπρόσωποι του Gates διαψεύδουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε απρεπή ή παράνομη συμπεριφορά.

Με την τοποθέτησή της, η Melinda Gates στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ευθύνη για εξηγήσεις βαραίνει αποκλειστικά τους εμπλεκόμενους.