Η Melinda Gates σπάει τη σιωπή της για τα έγγραφα Epstein και ζητά εξηγήσεις από τον Bill Gates

Η Melinda Gates τοποθετήθηκε δημόσια για τις πρόσφατες αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του Jeffrey Epstein, στα οποία αναφέρονται οι συναναστροφές με τον πρώην σύζυγό της, Bill Gates, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Melinda Gates σπάνια μιλά δημόσια για προσωπικά θέματα, αλλά οι πρόσφατες αποκαλύψεις στα έγγραφα του Jeffrey Epstein την οδήγησαν να παρέμβει με σαφήνεια. Η πρώην σύζυγος του Bill Gates τονίζει ότι οι εξηγήσεις δεν αφορούν εκείνη, ενώ εκφράζει τον προσωπικό της πόνο για τα θύματα και τις αναμνήσεις που φέρνουν τα γεγονότα στο μυαλό της. Η δήλωσή της αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της αξιοπρέπειας και της προσωπικής ηρεμίας, παρά την πίεση των αποκαλύψεων για φιλία με τον Epstein, και ζητημάτων υγείας που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Η δήλωση της Melinda Gates στο NPR

Μιλώντας στο podcast Wild Card του NPR, η Melinda Gates εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για τα θύματα του Epstein:

«Νομίζω πως, ως κοινωνία, περνάμε από μια περίοδο απολογισμού, σωστά; Κανένα κορίτσι, κανένα κορίτσι δεν πρέπει ποτέ να βρεθεί στη θέση που βρέθηκαν αυτά τα κορίτσια από τον Έπσταϊν και ό,τι συνέβαινε με όλους τους διάφορους ανθρώπους γύρω του».

Η ίδια περιέγραψε τις προσωπικές της δυσκολίες:

«Οι αποκαλύψεις αυτές μου προκαλούν έντονο προσωπικό πόνο, καθώς μου θυμίζουν ότι τόσο η ίδια όσο και οι κόρες μου έχουμε περάσει από αυτές τις ηλικίες. Οπότε, για μένα, είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που έρχονται στο φως αυτές οι λεπτομέρειες γιατί μου φέρνουν αναμνήσεις από πολύ, πολύ οδυνηρές στιγμές στον γάμο μου».

Η Melinda Gates σπάει τη σιωπή της για τα έγγραφα Epstein και ζητά εξηγήσεις από τον Bill Gates 2
@imdb

Η Melinda Gates αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στα ζητήματα που αφορούν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τις φερόμενες ενέργειες του πρώην συζύγου της:

«Όταν ρωτήθηκα για τις πρόσφατες λεπτομέρειες σχετικά με τις φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην συζύγου μου και το ότι σχεδίαζε να μου δώσει αντιβιοτικό για την καταπολέμηση μιας σεξουαλικώς μεταδιδόμενης ασθένειας που κόλλησε από Ρωσίδες, απάντησα λυπημένη. Απλώς απίστευτη θλίψη. Απίστευτη θλίψη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με όσα ήρθαν στο φως και ότι έχει προχωρήσει στη ζωή της:

«Έχω επιλέξει συνειδητά να απομακρυνθώ και να προχωρήσω, βρίσκοντας πλέον ένα απρόσμενα όμορφο σημείο στη ζωή μου. Οπότε, όποιες ερωτήσεις παραμένουν για το τι δεν ξέρω και δεν μπορώ καν να αρχίσω να τις γνωρίζω, είναι για αυτούς τους ανθρώπους και ακόμη και για τον πρώην σύζυγό μου. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν, όχι εγώ».

Τα έγγραφα Epstein και η κοινωνική διάσταση

Τα πρόσφατα έγγραφα περιλαμβάνουν emails, φωτογραφίες και σχέδια μηνυμάτων που αποκαλύπτουν τη συναναστροφή του Jeffrey Epstein με ισχυρούς επιχειρηματίες, πολιτικούς και celebrities. Παρά τις σοβαρές κατηγορίες, εκπρόσωποι του Gates διαψεύδουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε απρεπή ή παράνομη συμπεριφορά.

Με την τοποθέτησή της, η Melinda Gates στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ευθύνη για εξηγήσεις βαραίνει αποκλειστικά τους εμπλεκόμενους.

O Jeffrey Epstein ξανά στο προσκήνιο – Η απομάκρυνση της εισαγγελέως, η νέα νομική μάχη της Maxwell και οι σκιές της συγκάλυψης

