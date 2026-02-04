Η Melinda Gates σπάει τη σιωπή της για τα έγγραφα Epstein και ζητά εξηγήσεις από τον Bill Gates

Η Melinda Gates σπάνια μιλά δημόσια για προσωπικά θέματα, αλλά οι πρόσφατες αποκαλύψεις στα έγγραφα του Jeffrey Epstein την οδήγησαν να παρέμβει με σαφήνεια. Η πρώην σύζυγος του Bill Gates τονίζει ότι οι εξηγήσεις δεν αφορούν εκείνη, ενώ εκφράζει τον προσωπικό της πόνο για τα θύματα και τις αναμνήσεις που φέρνουν τα γεγονότα στο μυαλό της. Η δήλωσή της αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της αξιοπρέπειας και της προσωπικής ηρεμίας, παρά την πίεση των αποκαλύψεων για φιλία με τον Epstein, και ζητημάτων υγείας που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
Melinda French Gates comments on ex-husband Bill Gates’ inclusion in the Epstein files. pic.twitter.com/rjE7FugPxk— Pop Crave (@PopCrave) February 4, 2026
Η δήλωση της Melinda Gates στο NPR
Μιλώντας στο podcast Wild Card του NPR, η Melinda Gates εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για τα θύματα του Epstein:
«Νομίζω πως, ως κοινωνία, περνάμε από μια περίοδο απολογισμού, σωστά; Κανένα κορίτσι, κανένα κορίτσι δεν πρέπει ποτέ να βρεθεί στη θέση που βρέθηκαν αυτά τα κορίτσια από τον Έπσταϊν και ό,τι συνέβαινε με όλους τους διάφορους ανθρώπους γύρω του».