Σκάνδαλα πολλών… μεγατόνων προκύπτουν από τα e mail λογαριασμού που φέρεται να ανήκει στον Τζέφρι Έπσταϊν και εμπλέκουν τρανταχτά ονόματα… ευπόληπτων δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών με κορυφαία αυτά των Μπιλ Γκέιτς και Ιλον Μασκ.

Οπως προκύπτει από τα e mail, ένα από τα 3 εκατομμύρια αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, προσπάθησε να κρύψει από τη σύζυγό του Μελίντα ότι είχε προσβληθεί από σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια, μετά από σεξουαλική επαφή με «ρωσίδες».

Ta email Επσταιν σε Γκέιτς

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Έπσταϊν φαίνεται να έστειλε στον δικό του λογαριασμό, εμφανίζεται ο ίδιος να διαφωνεί με τον Γκέιτς για τον τερματισμό της σχέσης τους με καθόλου κολακευτικές διατυπώσεις: «Για να προσθέσεις την προσβολή στη ζημιά, στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, με ικετεύεις να διαγράψω τα email σχετικά με τη σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένειά σου, το αίτημά σου να σου δώσω αντιβιοτικά που μπορείς να δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σου», αναφέρει το μήνυμα.

Σε ένα άλλο email αναγράφεται σύμφωνα με τους FT: «Μου ζητήθηκε και δέχτηκα λανθασμένα να συμμετάσχω σε πράξεις που κυμαίνονταν από ηθικά ανάρμοστες έως ηθικά αμφισβητήσιμες… Από το να βοηθάω τον Μπιλ να προμηθεύεται φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των σεξουαλικών του σχέσεων με ρωσίδες, έως το να διευκολύνω τις παράνομες ερωτικές του συνευρέσεις με παντρεμένες γυναίκες, έως το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω Adderall για τουρνουά μπριτζ.

Διαψεύδει ο Γκέιτς

Ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί είναι «απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».

«Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Επστάιν που δεν είχε μια σταθερή σχέση με τον Γκέιτς και τα μέτρα που θα έπαιρνε για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Δεσμοί με Τραμπ

Μέχρι στιγμής, τα αρχεία έχουν προσφέρει λίγες νέες αποκαλύψεις για τους δεσμούς μεταξύ του Επστάιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αρχικά αντισταθεί στη δημοσίευση όλων των αρχείων του Επστάιν, αλλά υποχώρησε μετά από πιέσεις και από τα δύο κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων του προέδρου στην δεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ωστόσο, έχουν αποκαλύψει τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρές προσωπικότητες, όπως τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, τον Λόρδο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, τον Ιλον Μασκ και τον Μπιλ Γκέιτς.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Todd Blanche προσπάθησε επίσης να υπερασπιστεί τον χειρισμό των φακέλων του Έπσταϊν από την κυβέρνηση Τραμπ από τους επικριτές, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων του αποθανόντος σεξουαλικού εγκληματία, οι οποίοι έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση για την απόκρυψη της δημοσίευσης όλων των εγγράφων για μήνες.

«Στο βαθμό που υπάρχει απογοήτευση, καταλαβαίνω από πού προέρχεται, απλώς από αυτά που γνωρίζουμε για τον κ. Έπσταϊν», είπε ο Blanche. «Ελπίζω ότι η δουλειά που έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες αυτού του τμήματος τους τελευταίους δύο μήνες θα μπορέσει να κλείσει το θέμα».

Βέλη των δημοκρατικών στο Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι συνεχίζει να αποκρύπτει μέρος του υλικού, αναφέροντας ότι το σύνολο των εγγράφων ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια σελίδες.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής, δήλωσε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ και το υπουργείο Δικαιοσύνης του έχουν πλέον καταστήσει σαφές ότι προτίθενται να αποκρύψουν περίπου το 50% των αρχείων του Έπσταϊν, ενώ ισχυρίζονται ότι έχουν συμμορφωθεί πλήρως με το νόμο. Αυτό είναι εξωφρενικό και εξαιρετικά ανησυχητικό».

Λούτνικ: Πρόσκληση σε γεύμα στο νησί της κολάσεως

Ο Χάουαρντ Λούτνικ, υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφέρθηκε επίσης στα τελευταία έγγραφα. Σε μια ανταλλαγή email στα τέλη του 2012, που φαίνεται να είναι μεταξύ της βοηθού του Έπσταϊν, Lesley Groff, και του Λούτνικ, συζήτησαν για ένα πιθανό γεύμα στο νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική Θάλασσα, καθώς αυτός και η οικογένειά του ταξίδευαν στην περιοχή.

Τα email φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είπε ο Λούτνικ σε μια συνέντευξη στο podcast της New York Post το 2025, στην οποία ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Έπσταϊν μόνο μία φορά.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου δήλωσε: «Ο υπουργός Λούτνικ είχε περιορισμένες επαφές με τον κ. Έπσταϊν παρουσία της συζύγου του και δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις».

Δεν… τον γνώριζε ο Μασκ;

Ο Μασκ εμφανίζεται σε πολλά από τα πρόσφατα δημοσιευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου φαίνεται να ανταλλάσσει μηνύματα με τον Επστάιν πολύ καιρό μετά την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν για την έκδοση ανηλίκου σε πορνεία στη Φλόριντα το 2008.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι την ημέρα των Χριστουγέννων του 2012, ο Μασκ ρώτησε τον Έπσταϊν για ένα πάρτι. «Θέλω πραγματικά να πάω στο πάρτι στο St Barth ή αλλού και να ξεσπάσω», έγραψε. «Εκτιμώ πολύ την πρόσκληση, αλλά μια ήσυχη εμπειρία σε ένα νησί είναι το αντίθετο από αυτό που ψάχνω».

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Καταλαβαίνω, θα σε δω στο St Barth, η σύνθεση στο νησί μου μπορεί να κάνει την Talulah να νιώσει άβολα». Ο Μασκ απάντησε: «Η σύνθεση δεν είναι πρόβλημα για την Talulah».

Ο Μασκ ήταν παντρεμένος με τη βρετανίδα ηθοποιό Talulah Riley εκείνη την εποχή. Δεν είναι σαφές αν ταξίδεψε στο νησί.

Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2013, τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Μασκ έστειλε e mail ζητώντας να επισκεφθεί ξανά το νησί του αυτοαποκαλούμενου δισεκατομμυριούχου το νέο έτος. Ο Έπσταϊν απάντησε: «Οποιαδήποτε μέρα από την 1η έως την 8η. Κάνε ό,τι θες. Πάντα υπάρχει χώρος για σένα». Λίγες μέρες αργότερα, ο Έπσταϊν ακύρωσε, λέγοντας ότι έπρεπε να μείνει στη Νέα Υόρκη.

Ο Μασκ είχε δηλώσει πριν από τις αποκαλύψεις ότι δεν γνώριζε καλά τον Έπσταϊν και ότι είχε πάει μόνο μία φορά στο σπίτι του στο Μανχάταν για 30 λεπτά. Τον Σεπτέμβριο, δημοσίευσε στο X: «Όποιος προωθεί αυτή την ψευδή αφήγηση αξίζει απόλυτη περιφρόνηση. Ο Έπσταϊν προσπάθησε να με πείσει να πάω στο νησί του και ΕΓΩ ΑΡΝΗΘΗΚΑ».

Τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης της Παρασκευής δείχνουν ότι ο αδελφός του Μασκ, Κίμπαλ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, αντάλλαξε επίσης πολλά email με τον Έπσταϊν και τον συνεργάτη του Μπόρις Νικόλιτς το 2012.

Σε ένα μήνυμα, ο Κίμπαλ ευχαρίστησε το ζευγάρι που του σύστησε μια γυναίκα ονόματι Jennifer και ο Νίκολιτς τον προειδοποίησε: «Κίμπαλ — απλά για να ξέρεις — καλύτερα να είσαι καλός με την Jenn 😉 Ο Τζέφρι τρελαίνεται όταν κάποιος συμπεριφέρεται άσχημα στις κοπέλες/φίλες του».

Ο Κίμπαλ απάντησε: «Τζέφρι: Το μήνυμα έφτασε καθαρά και δυνατά. 😉 Σοβαρά τώρα, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον χρόνο που έχω περάσει μέχρι τώρα με την Jennifer. Είναι υπέροχη».

